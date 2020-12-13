Koronavirüs bir aileden 3 kişinin ölümüne neden oldu

Gaziantep’te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çalışan 2 çocuk babası İbrahim Karaoğlan’a yanında çalışan arkadaşından koronavirüs bulaştı. Karaoğlan, kendisinde belirti olmadığı için virüsü annesi, babası ve ağabeyine bulaştırdı. 13 Ağustos’ta koronavirüse yakalanan işçi Karaoğlan, önce annesi Hanım Karaoğlan’ı, birer hafta ara ile babası Mehmet Güllü Karaoğlan’ı ve ağabeyi Sabit Karaoğlan’ı kaybetti. Karaoğlan ailesinden geriye kendisinin bir de iki kardeşinin kaldığını yaşlı gözlerle anlatan İbrahim Karaoğlan, “3 yakınımı kaybettim. Onun zorluğunu size anlatamam. Yaşayan bilir. Anlatırken bile içim titriyor” dedi.

ANNESİNE BABASINA VE AĞABEYİNE BULAŞTI

Koronavirüsün kendisinde fabrikada yanında çalışan arkadaşından bulaştığını anlatan Karaoğlan, yan yana çalıştıkları arkadaşının testinin pozitif çıktığını söyledi. Bunun üzerine bölüm çavuşuna “Turgay’a koronavirüs bulaşmış. Bana bir izin verebilir misiniz? Kendimi karantina alayım” dediğini aktaran Karaoğlan, “O da iş yoğunluğunu neden göstererek bana izin vermedi. Aradan 5 gün geçtikten sonra ben de rahatsızlandım. Ersin Arslan Devlet Hastanesine gittim. Orada bana koronavirüs testi yaptılar. Test sonucum pozitif çıktı. Bunun üzerine çalıştığım fabrikayı aradım. Test sonucumun pozitif çıktığını rapor alacağımı söyledim. 14 gün rapor aldım. 14 günün sonunda testim negatife döndü ancak ben tam iyileşmediğim için bir 10 gün daha rapor aldım. Ardından bir hafta daha rapor aldım. Tabi süreç içerisinde annem vefat etti. Babam ve ağabeyim o sıra tedavi görüyordu. İş yerine gidip annemin vefat ettiğini kendimin de iyi olmadığını söyledim. Çünkü koronavirüs ciğerlerime baya hasar vermişti” ifadelerini kullandı.