Koronavirüs bir etkinliği daha vurdu: BlizzCon 2020 iptal edildi!

BlizzCon, 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen önemli bir etkinlik. OverWatch Dünya Kupası, StarCraft II WCS Global Finalleri, World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonası gibi önemli e-spor turnuvaları BlizCon çatısı altında yapılıyordu. Bu yıla, yani 2020 yılına kadar düzenlenen ve gelenekselleşen etkinlik, bu yıl önemli bir engel ile karşılaştı; O engelin adı koronavirüs.

BLİZZCON 2020 İPTAL EDİLDİ

Blizzard Entertainment, resmi blogunda yaptığı açıklama ile BlizzCon 2020'nin iptal edildiğini duyurdu. BlizzCon'un baş yapımcısı Saralyn Smith, resmi site üzerinden yapılan açıklamada BlizzCon 2020 etkinliği'nin koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Böylece koronavirüs nedeniyle iptal edilen büyük etkinlikler arasına Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020), E3'den sonra BlizzCon da eklendi. Yani hayaller 2021'e kaldı.

BLİZZCON 2021'İN TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

BlizzCon 2021'in ise düzenlenme tarihinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik sonucu BlizzCon 2021'in önümüzdeki yılın başlarında düzenlenmesi bekleniyor. Bu sayede turnuvalar aksamadan yapılabilecek. Ancak kalabalık bir etkinlik düzenleyebilmek için koronavirüsün 2021 yılında hayatımızdan çıkmış olması şart. Yoksa BlizzCon 2021'in iptalini de konuşabiliriz.

