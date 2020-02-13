Koronavirüs bir günde 242 can aldı

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubei vilayetinde bir günde rekor sayıda kişi hayatını kaybetti. Dün 242 kişinin ölümüyle Çin ana karasında koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı bin 310‘a yükseldi. Sadece Hubei'de 14 bin 840 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 60 bine ulaştığı kaydedildi.

Bilgisayarlı tomografi kullanılıyor

Hastalığın teşhisinde artık bilgisayarlı tomografi kullanıldığı ve bu nedenle sayının arttığı bildiriliyor. Daha önce kullanılan RNA testinde sonuçların çıkmasının günler aldığı belirtildi.

Hubei Sağlık Komisyonu bilgisayarlı tomografi sayesinde akciğerlerdeki enfeksiyonların görülebildiğini ve bu sayede hastanın tedavisine derhal başlandığını ve böylece iyileşme şansının da yükseldiğini açıkladı. Bilgisayarlı tomografinin şu an sadece Hubei'de kullanıldığı aktarıldı.

Gemideki vakalar yükseliyor

Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcuların taramadan geçirilmesine devam ediliyor. Gemide 44 yeni vakayla beraber toplam 218 koronavirüs hastası tespit edildiği bildirildi.