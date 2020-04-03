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Koronavirüs bir kez daha yüzünü gösterdi: The Last of Us 2 ertelendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

The Last of Us 2, koronavirüsün son kurbanı oldu. Daha önce bir kez ertelenen ve oyun severleri üzüntüye sokan The Last of Us 2, Naughty Dog tarafından bir kez daha ertelendi. Naughty Dog, üzücü haberi Twitter hesabından paylaştı.

Koronavirüs bir kez daha yüzünü gösterdi: The Last of Us 2 ertelendi!

The Last of Us: Part II oyunseverlerin uzun bir zamandır beklediği bir oyun. Buradaki uzun bir zaman kavramı öylesine yazılmış bir kavram değil, onlar gerçekten de oyunu uzun bir zamandır bekliyorlar. Öyle ki oyun geçtiğimiz mayıs ayında ertelenmişti. Bu erteleme kararına 'olur öyle şeyler' diyerek aksiyon veren ve The Last of Us 2 çıkacağı tarihi beklemeye başlayan oyuncular, bugün alınan şok bir karar ile tekrar üzüldü.

the last of us: part II

THE LAST OF US 2 BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Naughty Dog, resmi twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesaj ile The Last of Us 2'nin bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Naughty Dog'un mesajına göre erteleme kararının arkasında koronavirüs var. Yapım şirketine göre, hepimizin muzdarip olduğu koronavirüs salgınından nasibini alan The Last of Us 2, bir takım lojistik sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar oyunun kalitesini etkilemeye başlayınca, oyunu bir kez daha ertelemekten başka çare kalmadı.

THE LAST OF US 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Naughty Dog'un The Last of Us: Part II için paylaştığı mesajda oyunun çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Yani oyun süresiz bir şekilde ertelenmiş gibi duruyor. Fakat yakında Naughty Dog'dan The Last of Us 2'nin yeni çıkış tarihini duyurmasını bekliyoruz.

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The Last of Us 2 The Last of Us Part II koronavirüs Naughty Dog oyun

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