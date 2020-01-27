Koronavirüs: Bir şehir karantinaya nasıl alınır, bu önlem ne kadar işe yarar?

Çin Yeni Yılı nedeniyle tam da bu günlerde Vuhan kentindeki tren istasyonunun insan kaynaması gerekirdi.

Çin'de milyonlarca kişi tatili birlikte geçirmek için sevdiklerinin yanına gidiyor.

Ancak Çin'in yedinci büyük şehri ve son dönemde yayılan koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Vuhan'da ise durum çok farklı. İstasyondaki peronların büyük bir bölümü bomboş.

Zira Perşembe sabahı TSİ 05.00'ten itibaren otobüs, tren, metro ve feribot seferleri durduruldu, kentin dışına çıkışlar yasaklandı. Uçuşlar da durduruldu.

Yollar resmen kapatılmadı ancak birçok yolda kontrol noktaları oluşturuldu ve halka kentten ayrılmamaları söylendi.

Bir kentin tamamını karantina altına almak mümkün müdür? Mümkünse bu nasıl yapılır?

Böyle bir şehrin tecridi için ordu desteği gerek

Vuhan, 11 milyon kişinin yaşadığı çok büyük bir şehir. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyanın en büyük 42'nci kenti. Bu boyutlardaki bir şehri tecrit etmek çok da kolay değil.

Vuhan'a gelen 20 otoyol var. Ayrıca onlarca ufak yol kullanılarak da bu şehre ulaşım sağlanıyor. Toplu taşıma kanalları kapatılmış olsa bile böylesine bir şehri tecrit etmek için ordunun desteğine ihtiyaç var.