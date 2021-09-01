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Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Hindistan'da gizemli ateş paniği: Çok hızlı öldürüyor

01.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletindeki bazı bölgelerdeki çocuklar bir haftadan uzun süredir yüksek ateşle ve ter içinde uyanıyor. Çoğunluğu çocuk en az 50 kişinin öldüğü ülkede bu hastalık 'gizemli ateş' olarak tanımlanıyor. Doktorlar, hastaların özellikle de çocukların çok hızlı öldüğünü söylüyorlar.

Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Hindistan'da gizemli ateş paniği: Çok hızlı öldürüyor

Hindistan ikinci bir koronavirüs dalgasından yavaş yavaş toparlanıyor gibi görünse de ülkedeki kabus bitmiyor. Ülkede'nin en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh eyaleti şimdi de gizemli bir hastalıkla boğuşuyor.

Çoğunluğu çocuk en az 50 kişi 'gizemli ateş'ten öldü ve yüzlerce kişi eyaletin doğu kesiminde hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin hiçbirinde ise koronavirüs testi pozitif olan hasta çıkmadı.

Eklem ağrıları, baş ağrıları, dehidratasyon ve mide bulantısıyla hastaneye kaldırılan kişilerin, viral bir enfeksiyon olan dang hummasından kaynaklı ölümlerin ana nedeni olabileceği düşünülüyor.

Hastaların birçoğunun, ciddi bir dang humması biçimini karakterize eden, pıhtı oluşumuna neden olan bir kan bileşeni olan trombosit sayısındaki düşüşle hastaneye götürüldüğünü söylüyorlar.

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''ÖLÜMLER ÇOK HIZLI''

Geçen hafta 32'si çocuk 40 kişinin hayatını kaybettiği Firozabad bölgesinin en üst düzey sağlık yetkilisi Dr Neeta Kulshrestha, "Hastanelerdeki hastalar, özellikle çocuklar çok hızlı ölüyor" şeklinde konuşuyor.

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Dişi sivrisinekler tarafından bulaşan dang virüsü, esas olarak tropikal bir hastalık ve Hindistan'da yüzlerce yıldır görülmekte. Her yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyon ciddi dang humması vakası rapor ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "Covid-19 ve dang salgınlarının birleşik etkisi, risk altındaki popülasyonlar için potansiyel olarak yıkıcı sonuçlara yol açabilir.''

Yine de Uttar Pradesh'teki ateşe bağlı ölümlerden tek başına bir dang salgınının sorumlu olup olmadığı henüz net değil.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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