HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: BM'den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi hailnde salgın hastalıkların artacağı uyarısı

Koronavirüs: BM'den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi hailnde salgın hastalıkların artacağı uyarısı

07.07.2020 08:15 | Son Güncelleme

BM uzmanları, havyanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını ve vahşi yaşamın ile çevrenin korunması için harekete geçilmezse, artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs: BM'den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi hailnde salgın hastalıkların artacağı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, havyanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını ve vahşi yaşam ile çevrenin korunması için harekete geçilmezse, artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Covid-19 gibi hastalıkların artışından, hayvansal proteine olan yüksek talebini, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamalarını ve iklim değişikliğini sorumlu tuttu.

BM uzmanlarına göre, ihmal edilen zoonotik hastalıklar yılda iki milyon ikşiyi öldürüyor.

Covid-19'un iki yılda dünya ekonomisine 9 trilyon dolara mal olması bekleniyor.

Ebola, Batı Nil virüsü ve Sars'ın hepsi, hayvanlarda başlayıp, insanlara sıçrayan hastalıklar.

Raporda neler deniyor?

Ancak insanlara sıçrama otomatik olmuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre, bu sıçramanın ardındaki neden arazi tahribatı, vahşi yaşamın sömürülmesi, kaynak çıkarımı ve iklim değişikliği gibi yollarla doğal çevrenin bozulması. Bu şekilde, hayvanlar ve insanların etkileşim yolları değişiyor.

Brezilya'da 2019 yılında baraj çökmüştü.

BM Çevre Programı'nın Genel Sekreteri ve İcra Direktörü Inger Andersen "Son yüz yılda, yeni koronavirüslerden kaynaklı altı salgın gördük. Son 20 yılda ve Covid-19'dan önce zoonotik hastalıkların yarattığı ekonomik zarar 100 milyar dolardı" dedi.

Andersen, orta ve düşük gelirli ülkelerde her yıl şarbon, sığır tüberkülozu ve kuduz gibi ihmal edilmiş endemik zoonotik hastlıklar nedeniyle iki milyon kişinin öldüğünü" söyledi.

BM yetkilisi "Bunlar sıklıkla karmaşık kalkınma sorunları olan, hayvancılığa ve vahşi yaşama yakınlığa yüksek derecede bağlı topluluklar" dedi.

Andersen, örneğin et üretiminin son 50 yılda yüzde 260 arttığını vurguladı ve şöyle devam etti;

"Tarımı yoğunlaştırdık, altyapıyı genişlettik, vahşi yaşamın hilafına kaynakları alıp, götürdük. Barajlar, tarımsal sulama ve kapalı ortamlarda yoğun hayvan yetiştiriciliği, insanlardaki salgın hastalıkların yüzde 25'iyle ilişkilendiriliyor. Seyahat, nakliye ve yiyecek tedarik zincirleri sınırları ve mesafeleri anlamsız hale getirdi. İklim değişikliği de patojenlerin yayılmasına katkıda bulundu."

Raporda, hükümetlere gelecekte salgınların önlenmesi için, sürdürülebilir toprak yönetiminin teşvik edilmesi, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve bilimsel araştırmaya yatırım yapılması tavisye ediliyor.

Andersen "Bilim, ekosistemlerimizi yok edip, vahşi yaşamı sömürmeye devam edersek, hastalıkların önümüzdeki yıllarda hayvanlardan insanlara sıçrayacağı konusunda net. Gelecekteki salgınları önlemek sitiyorsak,doğal çevremizi korumanın üzerinde daha çok durmalıyız" dedi.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
ABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısıABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısı
Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

En Çok Okunan Haberler

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Bakan Pakdemirli yangında son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangında son durumu açıkladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

ABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısı

ABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısı

New York Valisi Cuomo koronavirüsün yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Trump'a koronavirüs suçlaması

ABD'de iki uçak çarpıştı! 8 ölü

ABD'de iki uçak çarpıştı!

Fransa'da Macron'un yeni hükümeti açıklandı!

Fransa'da yeni kabine duyuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.