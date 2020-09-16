Koronavirüs: BMJ araştırması çocuklarda Covid-19 nedeniyle ağır hastalık veya ölüm riskinin 'çok az' olduğunu gösterdi

İngiltere'de yapılan bir araştırma, herhangi başka bir sağlık sorunu olmayan okul çağındaki çocukların Covid-19'u ağır geçirmesi veya bu hastalıktan ölmesi riskinin kayda değmeyecek kadar küçük olduğunu ortaya koydu.

Çocukların koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye ihtiyaç duyma ihtimalinin "çok küçük", yoğun bakım ihtimalinin ise "çok daha az" olduğu belirtiliyor.

Ancak küçük bebekler, obezler ve siyah çocuklarda bu riskin biraz daha arttığı ifade ediliyor.

Tıp dergisi British Medical Journal (BMJ) tarafından yapılan araştırmada İngiltere, Galler ve İskoçya'daki hastanelerde Covid-19 nedeniyle tedavi gören 651 çocuk incelendi.

Bu sayı, Ocak-Temmuz ayları arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların üçte ikisini oluşturuyor.

Araştırma, koronavirüsün çocukları fazla etkilemediğine dair mevcut bilgileri doğrulamış oldu.

Hastanede tedavi gören 19 yaş altındaki bu 651 çocuk ve gencin yüzde 1'inin (6 kişi) hastanede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, onların da başka ciddi sağlık sorunlarının olduğu kaydedildi.