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Koronavirüs: BMJ araştırması çocuklarda Covid-19 nedeniyle ağır hastalık veya ölüm riskinin 'çok az' olduğunu gösterdi

05.10.2020 04:14 | Son Güncelleme

İngiltere'de tıp dergisi British Medical Journal2ın yaptığı bir araştırma, herhangi başka bir sağlık sorunu olmayan okul çağındaki çocukların Covid-19'u ağır geçirmesi veya bu hastalıktan ölmesi riskinin kayda değmeyecek kadar küçük olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs: BMJ araştırması çocuklarda Covid-19 nedeniyle ağır hastalık veya ölüm riskinin 'çok az' olduğunu gösterdi

İngiltere'de yapılan bir araştırma, herhangi başka bir sağlık sorunu olmayan okul çağındaki çocukların Covid-19'u ağır geçirmesi veya bu hastalıktan ölmesi riskinin kayda değmeyecek kadar küçük olduğunu ortaya koydu.

Çocukların koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye ihtiyaç duyma ihtimalinin "çok küçük", yoğun bakım ihtimalinin ise "çok daha az" olduğu belirtiliyor.

Ancak küçük bebekler, obezler ve siyah çocuklarda bu riskin biraz daha arttığı ifade ediliyor.

Tıp dergisi British Medical Journal (BMJ) tarafından yapılan araştırmada İngiltere, Galler ve İskoçya'daki hastanelerde Covid-19 nedeniyle tedavi gören 651 çocuk incelendi.

Bu sayı, Ocak-Temmuz ayları arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların üçte ikisini oluşturuyor.

Araştırma, koronavirüsün çocukları fazla etkilemediğine dair mevcut bilgileri doğrulamış oldu.

Hastanede tedavi gören 19 yaş altındaki bu 651 çocuk ve gencin yüzde 1'inin (6 kişi) hastanede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, onların da başka ciddi sağlık sorunlarının olduğu kaydedildi.

Diğer yaş gruplarında ise Covid-19'dan ölüm oranı yüzde 27'yi buluyor.

Çocukların yüzde 18'i yoğun bakımda tedavi gördü.

Araştırmacılar, başka sağlık sorunları olan çocukların virüse karşı zayıf olduğu ve gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıyor.

Okul çağındaki diğer çocuklar açısındansa riskin aşırı derecede düşük olduğu belirtiliyor.

ateş ölçen öğretmen

Bazı gruplar için risk daha yüksek

Ancak yoğun bakıma kaldırılan bir yaşından küçük bebeklerde riskin üç kat fazla olduğu vurgulanıyor.

Yoğun bakıma kaldırılma riski siyah çocuklarda da iki-üç katına çıkıyor. Uzmanlar bu konunun karmaşıklığına, yoksunluk ve daha yoğun ilişkide bulunulan toplum içinde virüse maruz kalma durumuna dikkat çekiyor.

Ayrıca obez çocuklarda ve 10-14 yaş grubunda da riskin arttığı, bu yaş grubundakilerin Covid-19 ile bağlantılı olduğu sanılan çok sistemli inflamatuar sendromundan daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor.

Bunun semptomları arasında döküntü, göz iltihaplanması (konjoktivit), karın ağrısı, kusma ve kanda trombosit sayısının düşmesi bulunuyor.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların, Eylül'de okula başlamanın çocuklar açısından bir tehlike oluşturmadığı konusunda ailelere güven verebileceğini söylüyor.

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