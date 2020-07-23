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Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı

23.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Bolivya'da üç kentte beş gün içinde yollar, araçlar ve evlerden 420 ceset toplandı. Bu kişilerin yüzde 90'a yakınının koronavirüsten hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bolivya'da koronavirüsten 2 bin 218 kişinin öldüğünün açıklanmasına rağmen ölü sayısının çok daha fazla olabileceği söyleniyordu.

Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı

Bolivya'da üç kentte beş gün içinde yollar, araçlar ve evlerden 420 ceset toplandı. Bu kişilerin yüzde 90'a yakınının koronavirüsten hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bolivya Emniyet Müdürü Ivan Rojas, oluşturdukları özel ekiplerin 15-20 Temmuz tarihleri arasında ülkenin dördüncü büyük kenti Cochabamba'da 191, başkent La Paz'da 141 ve ülkenin en büyük kenti Santa Cruz'da da 68 ceset bulduğunu açıkladı.

Bolivya'da koronavirüsten 2 bin 218 kişinin öldüğünün açıklanmasına rağmen ölü sayısının çok daha fazla olabileceği söyleniyordu.

Bolivya adlı tıp kurumu da 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hastanelerin dışından kendilerine 3.016 cesedin ulaştığını açıklamıştı.

Bolivya

Seçimler tehlikeye girdi

Bu açıklamaların ardından Bolivya Hükümeti'nin Bilim Kurulu 6 Eylül için planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

14 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Evo Morales, seçimlere hile karıştırıldığı iddialarının ardından başlayan protesto gösterileri sonrasında 10 Kasım'da ordu tarafından istifaya zorlanmıştı.

Bolivya

Seçimlere katılacak sekiz partiden altısı seçimlerin ertelenmesi önerisine destek verirken Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) buna karşı çıkıyor.

Eski ekonomi bakanı Luis Arce'yi aday gösteren parti, sağcı geçici hükümetin iktidarda kalma süresini uzatabilmek için salgını bahane olarak kullandığını öne sürdü.

Geçici hükümetin başkanı Jeanine Anez bu ay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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