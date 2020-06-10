Koronavirüs: Brezilya verileri yeniden yayımlamaya başladı

Brezilya Hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin kararıyla koronavirüs vakalarıyla ilgili verileri yeniden yayımlamaya başladı.

Sağlık Bakanlığı eyaletlerden gelen bilgilerin "abartılı" ve "çarpıtılmış" olduğunu savunarak Cumartesi gününden itibaren vaka ve ölüm sayısı dahil hiçbir veriyi yayımlamamaya başlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Brezilya Covid-19 vakalarında ABD'nin ardından ikinci sırada.

Henüz güncellenmemiş verilere göre ülkede vaka sayısı 742 bin, ölü sayısı da 38 bin'in üzerinde. Brezilya ölü sayısında ise üçüncü sırada.

YÜKSEK MAHKEME'DEN UYARI

Üç siyasi parti, hükümetin koronavirüs verilerini yayımlamama kararını Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Mahkeme, bu kararın ülkede hastalığın yayılma hızının takip edilmesini imkansız hale getireceğini bunun da salgınla mücadelede uygun önlemlerin alınmasını engelleyeceğine hükmetti ve hükümete verileri yeniden yayımlamaya başlaması için 48 saat süre verdi.

Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, salgınla mücadelede uluslararası kabul görmüş önlemlerin alınmamasının felakete yol açabileceğine dikkat çekerek veri toplamayla bunların analizi ve yayımlanmasının bu önlemlerin bir parçası olduğunu söyledi.