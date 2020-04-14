Koronavirüs: Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi

BBC'ye konuşan Vera Lucia, "Şüphelerimiz vardı ama yine de parti yapmaya karar verdik. O zaman ülkede bu kadar çok vaka yoktu" dedi.

Hatta 59'uncu yaş günü partisini iptal etmeyi de düşündü.

Vera Lucia Pereira, o dönem salgının Brezilya'ya ulaştığının ve yayılmakta olduğunun farkındaydı.

Üç hafta sonra, 8 Nisan tarihinde Brezilya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 16.000'i, ölümlerin sayısı da 800'ü geçti.

Vakaların 60'a yakını, 21 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan Sao Paulo'da görüldü.

O tarihe kadar henüz ölüm yaşanmamıştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre o gün Brezilya'da 98 teyitli Covid-19 olduğu açıklandı.

Partiden iki hafta sonra üç kardeş öldü, aynı aileden 10 kişi de hastalandı.

Brezilya'daki bir doğum günü partisinin, koronavirüsün yayılmasında etkili olduğundan şüpheleniliyor. Aynı aileden Covid-19 nedeniyle ölenler de oldu.

Bir aile kutlaması olarak başlayan etkinlik trajediyle sonuçlandı.

BBC'ye konuşan kızı Rafaela, "Annemin ölüm nedeninin virüs olduğuna artık eminiz. Bu, salgının ne kadar saldırgan olduğunu gösteriyor. Annemin hastaneye erişimi vardı, solunum cihazına bağlanabiliyordu ama yine de kurtaramadılar" dedi. n

Vera Lucia'nın kocası ve iki kardeşi Nisan ayının ilk haftası öldü.

Partiden birkaç gün sonra davetlilerin neredeyse yarısında koronavirüs semptompları belirmeye başladı, öksürük, ateş ve nefes darlığı yaşadılar.

Davetliler arasında kocası Paulo Vierira'nın ağabeyi ve ablaları da vardı.

O dönem Brezilya'da tecrit, izolasyon tedbirleri de yoktu.

Maria diyabet hastasıydı ve durumu birkaç gün içinde hızla kötüleşti.

Aile şimdi Paulo ve Clovis'in otopsi raporlarının sonuçlarını bekliyor.

Vera Lucia, "Doktorlar %99 Covid-19 olduğunu söylüyorlar" diyor.

Oğlu kurtarıldı

Vera Lucia ve oğlunda da virüsün semptomları görüldü ama ikisi de atlattı.

"Fiziksel olarak iyiyim ama az da olsa öksürüyorum" diyor Vera Lucia, "Ama çok zor bir dönem oldu bizim için. Günlerce korku yaşadık."

'İnanamadık'

İlk başta aile, koronavirüse yakalandıklarına inanamadı.

Ailenin bir üyesi "Brezilya'da çok az vaka vardı biz de buraya gelmesine daha var diye düşündük" diyor.

Aile üyelerinin tamamının sağlının yerinde olduğunu, virüsü ilk kapanın kim olabileceği konusunda belirsizlik olduğunu söylüyor.

"Bunun şimdi farkına varmak bizim için bir şey değiştirmiyor" diyor.

Maria'nın ölümünden sonra durumu kötüleşen diğer kardeş 62 yaşındaki Clovis oldu.

BBC'ye konuşan Clovis'in oğlu Arthur, "Partiden üç gün sonra babam çok öksürmeye başladı. Baş ağrısı çekiyordu ateşi vardı. Tat ve koku yetisini de kaybetti" dedi.