Salgında ölenlerin sayısı en yüksek düzeye çıktı!

Brezilya salgının ortaya çıktığından bu yana en büyük can kaybını dün yaşadı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 881 kişi daha öldü.

Böylece Brezilya toplam 12 bin 400 Covid-19 ölümüyle dünyada en çok can kaybı yaşayan altıncı ülke oldu.

Uzmanlar bir çok başka ülkede olduğu gibi Brezilya'da da salgının yol açtığı can kaybının resmi rakamların çok üzerinde olabileceğini söylüyor.

Sao Paulo Tıp Fakültesi'nden Domingo Alves "Brezilya sadece hastanelere gidenlere test yapıyor" diyor ve salgına karşı ülkenin etkili bir strateji izlemediğini düşünüyor.

Domingo Alves aynı zamanda Brezilya'da Covid-19'a yakalananların gerçek sayısının, hükümet tarafından açıklanan rakamların 15 misli olduğunu tahmin eden bir araştırmanın yazarlarından.

Brezilya hükümetinin açıkladığı resmi rakamlara göre ülkede şu ana kadar testleri koronavirüs pozitif çıkanların toplam sayısı 177 bin 589. Sadece Salı günü 9 bin vaka açıklandı.

Kuzeyde ABD ve güneyde Brezilya'daki gidişatı değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şu anda salgının merkez üssünün Amerika kıtası olduğunu söylüyor.