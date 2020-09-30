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  4. Koronavirüs bu mahalleye giremedi! Muhtar Kara: Bu sene gelmeyin

Koronavirüs bu mahalleye giremedi! Muhtar Kara: Bu sene gelmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Dünyayı saran koronavirüs salgını, Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Aşağı Çakmak Mahallesi'ne giremedi. Muhtar İbrahim Kara'nın, alışverişi sıraya koyup, çocukların dahi maskesiz dışarı çıkmasına izin vermediği 85 kişinin yaşadığı 10 haneli mahallede koronavirüs vakası görülmedi. Muhtar Kara, "Halkımız da tedbirlere uyum sağladı. Elhamdülillah bugüne kadar koronavirüs mahallemize girmedi, bundan sonra da giremeyecek" dedi.

Koronavirüs bu mahalleye giremedi! Muhtar Kara: Bu sene gelmeyin

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyayı saran ve Mart ayından itibaren Türkiye'de de görülen koronavirüse, Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Aşağı Çakmak Mahallesi'nde yakalanan olmadı. 10 haneli, 85 nüfuslu mahallede Muhtar İbrahim Kara, valilik ve kaymakamlıktan gelen talimatları yerine getirip, yayınlanan genelgelerdeki tedbirleri birebir yerine getiriyor. Ayrıca elinde ateş ölçer ile gezip, mahallelinin sık sık ateşini ölçüyor. Cami hoparlöründen uyarı anonsları yapan Kara, büyüklerin yanı sıra çocukların da maskesiz dışarı çıkmasına izin vermiyor.

İLÇEDEN TOPLU ALIŞVERİŞ YAPILIYOR

Muhtar İbrahim Kara, ilçe merkezinden alışverişi ise sırayla yaptırıyor. Muhtar Kara'nın sıraya koyduğu mahalle sakinlerinden sırası gelen, 20 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine gidip, siparişleri alıp, geri geliyor. Her yıl başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyük kentlerden memleketlerine gelenlere "Bu sene gelmeyin" tavsiyesinde bulunan Muhtar Kara, Ankara'dan gelen bir aileyi ise 14 gün karantina altında tuttu.

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HER ŞEYİ DEVLETE BIRAKMAYACAĞIZ

Köprüköy Kaymakamlığı tarafından koronavirüs denetim heyetine alınan Muhtar İbrahim Kara, "Tedbirlere uymaktan başka kurtuluş yolumuz yok. Maskesiz dışarı çıkılmayacak, hijyene dikkat edilecek ve mesafeye uyulacak. Bu konuda sadece ben değil azalar ve cami imamı da zaman zaman uyarıda bulunuyor. Tedbirlerden başka çıkış yolumuz yok. Her şeyi devlete bırakmayacağız. Aldığımız tedbirler sayesinde mahallemizde bugüne kadar virüs vakası görülmedi. Aldığımız tedbirlere halkımızda itinayla uyum sağladı. Bugüne kadar koronavirüs mahallemize girdi, inşallah bundan sonra da giremez" dedi.

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(DHA)

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