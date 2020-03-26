Koronavirüs: Büyük insansı maymunları enfeksiyondan koruma çağrısı

Doğa koruma uzmanları en yakın akrabalarımız olan büyük insansı maymunları koronavirüsten korumak için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Nature dergisinde bir mektup yayımlayan uzmanlar goriller, şempanzeler ve orangutanların virüsle karşılaşma riskini azaltacak yeni adımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Büyük insansı maymunların bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehditler yaşam alanlarının azalması ve yasa dışı avlanmaydı.

Fakat bilim insanları koronavirüs salgınının da göz ardı edilemeyecek bir tehlike olduğunu belirtiyor.

Açık mektubu imzalayan bilim insanları arasında yer alan Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Prof. Serge Wich, "Koronavirüsün onları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz, bu yüzden virüse maruz kalma risklerini azaltmamız lazım" dedi ve ekledi:

"Turizmin azaltılması lazım, bunu bazı ülkeler yapmaya başladı bile. Ayrıca araştırmaların azaltılması ve doğaya geri bırakma programlarında çok dikkatli olunması lazım. Çünkü bu eylemler büyük insansı maymunlarla insanların fiziksel olarak yakınlaşmasına yol açıyor ve virüsün bulaşma riskini artırıyor."