Koronavirüs buzdolabında yaşayabilir mi?

NBC Bay Area’ya konuşan Greene, “Koronavirüsler doğası gereği 'yapışkan' virüslerdir.” dedi ve ekledi:

Bu yüzeylerde hızlı ölmelerine rağmen, yüzeylerde şaşırtıcı bir süre boyunca hayatta kalabilirler.

Kovid-19'a neden olan mevcut koronavirüs suşu (bir virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına denir) için araştırmalar devam ediyor. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin 2010’da yaptığı bir çalışma, Kovid-19 virüsüyle yakından ilişkili SARS koronavirüsü üzerindeki sıcaklık ve nem etkisini incelemişti. Bunun sonucunda o koronavirüsün düşük nem ve yaklaşık 4 derecelik sıcaklıkta geliştiği görülmüştü. Bu da buzdolabının içindeki ortama işaret ediyor.

2010 tarihli çalışmaya aşina olan ancak dahil olmayan Dr. Greene, buzdolabına veya dondurucuya konmadan önce bakkal ürünlerinin dezenfekte edilmesini bu nedenle tavsiye ettiğini söylüyor.

“Mesele şu ki önce dekontamine etmeden (mikroplardan arındırmadan) buzdolabınıza hiçbir şey koymayın” diyen Dr. Green, eşiyle birlikte ambalajları ve kutuları dezenfektanla ıslattıkları bir bezle sildiklerini söyledi.