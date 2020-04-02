Koronavirüs buzdolabında yaşayabilir mi?

NBC Bay Area’ya konuşan Greene, “Koronavirüsler doğası gereği 'yapışkan' virüslerdir.” dedi ve ekledi:
Bu yüzeylerde hızlı ölmelerine rağmen, yüzeylerde şaşırtıcı bir süre boyunca hayatta kalabilirler.
Kovid-19'a neden olan mevcut koronavirüs suşu (bir virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına denir) için araştırmalar devam ediyor. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin 2010’da yaptığı bir çalışma, Kovid-19 virüsüyle yakından ilişkili SARS koronavirüsü üzerindeki sıcaklık ve nem etkisini incelemişti. Bunun sonucunda o koronavirüsün düşük nem ve yaklaşık 4 derecelik sıcaklıkta geliştiği görülmüştü. Bu da buzdolabının içindeki ortama işaret ediyor.
2010 tarihli çalışmaya aşina olan ancak dahil olmayan Dr. Greene, buzdolabına veya dondurucuya konmadan önce bakkal ürünlerinin dezenfekte edilmesini bu nedenle tavsiye ettiğini söylüyor.
“Mesele şu ki önce dekontamine etmeden (mikroplardan arındırmadan) buzdolabınıza hiçbir şey koymayın” diyen Dr. Green, eşiyle birlikte ambalajları ve kutuları dezenfektanla ıslattıkları bir bezle sildiklerini söyledi.
Dr. Green’e göre eve gelen ürünleri temizlemek için şu adımlar takip edilebilir:
Tercihen alkol bazlı dezenfektan kasesi hazırlayın: Kornavirüsün zarını çözebilen iki şey var: Alkol veya sabun ve su kullanabilirsiniz. Dezenfektana erişiminiz yoksa bir fincanın 3’te biri kadar çamaşır suyunu bir galon suyla karıştırabilirsiniz. Ilık suya biraz sabun eklemek de mümkün.
Temizleme suyuna bezi batırın ve sıkın: Yiyecek kaplarının (torbalar, kutular, şişeler, teneke kutular) yüzeylerini iyice silin.
Yalnızca buzdolabı için temizlemeyin: Gıda kaplarını, kiler veya diğer dolaplara girmeden önce de temizleyin.
Poşetleri yıkayın: Yeniden kullanılabilir bez poşetlerinizi, yıkayın. Çamaşır makinesine uygunsa makinede yıkayın.
Green ayrıca dondurucudaki market ürünlerine dair tavsiye de verdi. Koronavirüsün sıfırın altındaki sıcaklıklarda hayatta kalıp kalamayacağının belirsiz olduğunu söyleyen Green’e göre dondurulmuş ürünlerin temizlenmesi her halükarda iyi bir fikir:
Koronavirüsün donma-çözünme sürecinde hayatta kalıp kalmayacağı biraz daha şüpheli bir konu.
Dr. Green ve ekibi bir aşı veya tedavi bulmak için yıllarca HIV üzerinde çalıştı. Şimdiyse ekibiyle birlikte Kovid-19 virüsüne odaklandıklarını söylüyor:
Bu koronavirüs için yeni bir antiviral olarak hızlı bir şekilde devreye sokulabilecek gelişmiş ilaç üretilip üretilemeyeceğini tespit etmek için çok çalışıyoruz.
Bilim insanları tedavi ve aşı bulmak için çalışmalarına devam ederken, SARS-COV-2 diye bilinen yeni koronavirüs etkisini dünya çapında gösteriyor. Worldometers’ta yer alan verilere göre toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 946 bin 875’e ulaştı. 200 binden fazla kişinin hastalıktan kurtulduğu belirtilirken, 48 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.