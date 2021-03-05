Koronavirüs: Çekya'dan yardım talebi

Kısa süre öncesine kadar salgınla mücadelede başka ülkelerin destek önerilerini reddeden Çekya, endişe verici boyutlara ulaşan yeni vaka sayıları ve hastanelerin üzerinde oluşan ağır yük üzerine Almanya, İsviçre ve Polonya'dan yardım talep etti.

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni enfekte olan hastaların sayısının yüksekliği, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırdı. Hastaneye yatması gereken hastaların sayısı da artıyor" denildi.

Çekya Sağlık Bakanı Jan Blatny, içinde bulundukları durumu "Hiç olmak istemediğimiz bir noktadayız" diyerek tanımladı.

Bakan Blatny, "Bazı bölgelerde hastaneler kapasitelerini doldurdu. Artık mevcut hastalarına yeterli bakımı sağlayamayacak ya da dışarıdan yardım almadıkça yeni hasta kabul edemeyecek durumdalar" ifadesini kullandı.

Çekya'da ülke genelinde yoğun bakım servislerinin yüzde 87'sinin, başkent Prag'da ise yüzde 95'inin dolu olduğu belirtiliyor. Bazı bölgelerde COVID-19 hastalarının hastanelerde yer olmadığı için yüzlerce kilometre uzaklıklardaki hastanelere sevk edildiği biliniyor.