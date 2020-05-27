Koronavirüs: Çin 10 günde tüm Vuhan'ı test etti mi?

Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi "Her bölge, kendi içindeki test sürecini 10 günde tamamlayacak" açıklamasını yaptı. Bu da tüm kentteki test sürecinin 10 günden uzun süreceği anlamına geliyor.

Peki bu test maratonunu tamamlamak için nasıl bir zaman çizelgesi izlendi?

Yetkililer en büyük risk altındaki gruplardan başlayacaklarını açıklamıştı; nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerde yaşayanlar ve sağlık çalışanları gibi.

Test yapılacak toplam nüfustan, Ocak ayında tüm şehri kapsayan sokağa çıkma yasağı öncesi Vuhan'ı terk etmiş ve hâlâ dönmemiş olanları da çıkarmak gerekiyor.

Vuhan'da yaklalık 11 milyon kişi yaşıyor. Son test maratonundan, 14 Mayıs'tan önceki 7 gün içinde test yapılmış kişiler ve 6 yaş altı çocuklar hariç tutuldu.

BBC Reality Check ekibi, bu planın ne kadar uygulandığını araştırdı.

Çin, koronavirüs salgının başlanıç yeri olan Vuhan'da yaşayan herkesi test etme gibi iddialı bir planı olduğunu açıklamıştı.

Ancak yine de plan oldukça iddialı. Peki bu planlama gerçekte ne kadar işledi?

Kaç kişi test edildi?

Testlere dair tüm veriler, Vuhan'daki yerel sağlık hizmetlerinden geliyor, yani bağımsız kaynaklarca teyit edilemediğini aklımızda tutmamız gerekiyor.

Ama tüm bu maraton başlamadan, Vuhan'ın test kapasitesinin ne kadar olduğuna bakarak başlayabiliriz.

Hubei Daily gazetesine göre Vuhan'da, yaklaşık 60 test merkezinde günde toplam 100 bin test yapılabiliyordu.

Bu kapasiteyle, 6 yaş altı ve yakın zamanda test edilmemiş kişiler hariç, Vuhan'da yaşayan herkesin 10 gün içinde test edilmesi mümkün görünmüyor.

Yani hedefe ulaşmak için test merkezlerinin sayısının artırılması gerektiği aşikar.

Test hızını artırmanın bir yolu, "toplu test" yöntemi uygulamak olabilir. Çin basınına göre Vuhan'da bu yöntem uygulandı.

Bu uygulamada süreci hızlandırmak için bireylerden toplanan örnekler bir araya getirilip toplu olarak inceleniyor. Haberlere göre bireysel örnekler 5'erli, 10'arlı olarak gruplanıyor ve eğer gruptan seçilen örnek pozitif çıkarsa diğer örnekler de teste tabi tutuluyor.