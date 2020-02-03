Koronavirüs Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?

Çin de birçok siteden sipariş verilen ülkelerden biri. Bu durum, “Yeni tip koronavirüs kargoyla da taşınabilir mi, Çin'den gelen paketlerden de virüs bulaşır mı?” sorularını akıllara getirdi.

Sputnik'in haberine göre İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy bu soruya; “Koronaviruslar, diğer virüsler gibi, aktivitelerini ancak insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilirler. Virüsler kuru ortamlarda çok kısa bir sürede aktivitelerini yitirirler. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir” yanıtını verdi.

KORONAVİRÜS BULAŞMIŞ EŞYALAR NASIL TEMİZLENİR?

Yeni koronavirüs enfeksiyonu olduğundan kuşkulanılan bir kişinin solunum yolu salgıları veya vücut çıkartılarının bulaşabileceği tüm yüzeylerin, standard çamaşır suyuyla (1:100 sulandırılmış) silinmesi gerektiğini söyleyen Doktor Haluk Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?, “Belirgin bir kirlenme olduğunda ise 1:10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır” dedi.