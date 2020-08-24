Koronavirüs: Çin, deneme aşamasındaki aşıyı yüksek riskli görevlerde çalışanlara yapmaya başladı

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, hükümetin yüksek riskli görevlerde çalışanlara aşı yapılması yönünde "acil durum" yetkisi verdiğini açıkladı. Temmuz ayından bu yana yapıldığı belirtilen aşı, henüz deneme aşamasında olmasına rağmen belli prosedürlerle kullanıma sokuldu.

Guardian'ın haberine göre kurumdan yapılan açıklamada Çin'de yedi gündür hiç yerel kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi. Kilit sektörlerdeki çalışanların dışında ülke sınırlarında görev yapan ve riskli kategoride yer alan çalışanlardan da bazı gruplar belirlenerek ülkede geliştirilmekte olan aşı uygulandı.

Açıklama, Çin'in klinik denemeler dışında aşıyı kullandığına yönelik ilk resmi doğrulama olma niteliği taşıyor.

Özel olarak aşı adaylarından hangisinin kullanıldığı ya da kaç kişiye aşı yapıldığı gibi detaylar henüz net değil. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ciddi halk sağlığı durumlarında henüz onaylanmamış aşıların sınırlı olarak kullanımına izin veren yasalara uygun olarak hareket edildiğini kaydediyor.

Kurumun yöneticisi Zeng Zhongwei, "Acil durum kullanımını uygun şekilde düzenlediğimizden emin olmak için hasta rıza formu, yan etki gözlemleme planları, kurtarma planları ve telafi planları yaptık." dedi. Zheng, testlerin başka gruplarla da sonbahar ve kış aylarından önce yapılarak genişletileceğini belirtti.