Koronavirüs Çin dışında da hızını arttırdı

Hastalığın Çin dışında en hızlı yayıldığı ülkeler Güney Kore, İran ve İtalya.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de ortaya çıkan Covid-19 adlı hastalığa yol açan yeni tip koronavirüsün Çin dışında da hızla yayıldığını açıkladı. Çin’de yeni vakaların sayısı dün itibarıyla 411 olarak kayda geçerken, Çin dışında yeni tespit edilen rakamın ise 427 olduğu duyuruldu. Örgütten yapılan açıklamada salgının Çin dışında Güney Kore, İran ve İtalya'da da hızla yayıldığı kaydedildi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, söz konusu ülkelerdeki bu hızlı artışın çok endişe verici olduğunu belirtmekle beraber "pandemi" ilan edilmeyeceğini söyledi. DSÖ’nün tanımlamasına göre, bir salgının pandemi hali ilan edilmesi için, ülke ve kıtalar arası görülmesi, insandan insana hızla bulaşması, öldürücü olması ve aşı bulunmaması gibi kriterlere bakılıyor. Epidemi tanımı ise belli zaman diliminde bir bölgede kaydedilen hızlı artış için kullanılıyor. DSÖ, pandemi ilanının, hastalığın kontrol altına alınamadığı anlamına geleceği ve paniğe neden olacağı endişesini taşıyor.