Koronavirüs: Çin ekonomisi krizden hızla çıkabilecek mi?

İktisatçılar Çin'den gelen ekonomik verilere her zaman güvenilemeyeceğini söylerler ama şimdi yeni bir sorunla karşı karşıyayız: Veri yok.

Çin hükümeti Cuma günü bu yıl için büyüme hedefi belirlemeyeceğini açıkladı.

Bu daha önce hiç olmadı. Çin, ekonomik büyüme hedeflerini 1990 yılında açıklamaya başladı ve o günden beri her yıl büyüme hedefi açıklamayı sürdürdü.

Büyüme hedefi belirlemeyi bırakması, bir tür, salgın sonrası dönemde Çin ekonomisinin toparlanmasının ne kadar zor olacağının itirafı gibi görülebilir.

Gerçi yakınlarda yayımlanan bazı veriler Çin'in durgunluktan çıkmaya başladığına işaret ediyor ama bu istikrarlı ve dengeli bir iyileşme gibi görünmüyor.

Önce iyi haberler

Salgının patlak verdiği günlerden bu yana fabrikalar ilk kez çalışmaya ve üretmeye başladı.

Nisan ayı sanayi üretimi rakamları yüzde 3,9 ile beklenenden yüksek gerçekleşti ve karantina önlemlerinin uygulandığı yılın ilk iki ayındaki yüzde 13,5'luk düşüşten sonra bu çok iyi bir gelişme.

İktisatçıların V şeklinde iyileşme diye adlandırdıkları bir iyileşmeye, yani çok hızlı bir düşüşten sonra hızla düzelmeye işaret eden bir dizi başka veri de var.