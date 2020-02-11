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Koronavirüs - Çin medyası: Doktorlar ve hemşireler virüs yüzünden Vuhan’a saçlarını kazıtarak gidiyor

11.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı China Daily gazetesi, Twitter hesabında Şaanşi'den Vuhan'a giden 20 kadar doktor ve hemşirenin toplu halde saçlarını kısmen ya da tamamen kazıtma görüntülerini yayımladı. Koronavirüs salgını Vuhan kentinde başlamıştı.

Koronavirüs - Çin medyası: Doktorlar ve hemşireler virüs yüzünden Vuhan’a saçlarını kazıtarak gidiyor

Çin'de koronavirüs salgının başladığı Vuhan kentine gönderilen bazı sağlık görevlileri, bölgeye saçlarını kazıtarak gitmeye başladı.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı China Daily gazetesi, Twitter hesabında Şaanşi'den Vuhan'a giden 20 kadar doktor ve hemşirenin toplu halde saçlarını kısmen ya da tamamen kazıtma görüntülerini yayımladı.

Şinhua haber ajansı da benzer bir videoda, bu önlemin hastalığın patojenlerin yayılmasına engellemeye yardımcı olabileceği gibi maskelerin takılması ve koruyucu giysilerin giyilmesini de kolaylaştırabileceği belirtildi.

Uzmanlar, hastanelerde zamana karşı yarış yaşandığını belirterek bunun önemli olduğunu zira bazı doktorların tuvalete gidecek zamanları olmadığı için altlarına bez bağladığını söylüyor.

Hastanelerdeki bazı sağlık personelinin dezenfektan nedeniyle ciltlerinin beyazlaştığı belirtiliyor.

Bölgeden gelen bazı fotoğraflarda da maskelerin doktorlar ve hemşirelerin yüzlerinde derin izler bıraktığı görülüyor.

Pekinli bir terapist, Washington Post gazetesine "Vuhan'daki her doktor ve hemşire büyük bir baskı altında. Hastaların kaygılandığını biliyoruz ama doktorlar da insan" dedi.

Koronavirüs - Çin medyası: Doktorlar ve hemşireler virüs yüzünden Vuhan’a saçlarını kazıtarak gidiyor

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