Koronavirüs, Çin ve dünya ekonomisini nasıl etkileyecek?

Merkezi hükümet yetkilileri yeni yıl tatilini birkaç gün uzatırken bazı yerel yönetimler bu karara birkaç gün daha ekledi.

Krizin Çin Yeni Yılı'na denk gelmesi de, özellikle o dönemde para kazanan şirketlerin bu gelirden mahrum kalmasına yol açtı.

Bu yüzden restoranlar, sinemalar, ulaştırma hizmetleri, oteller ve mağazalar bu etkiyi hızlı bir şekilde hissetti.

Salgın nedeniyle çok sayıda insan, virüsü kapabileceklerini düşündükleri mekanlardan ve etkinliklerden kaçınıyor.

Bu önlemler yalnızca iş seyahatlerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda işçilerin, malların ve tüketicilerin hareketini de kısıtlıyor.

Virüsün ilk kez görüldüğü 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde seyahat üzerinde sert kısıtlamalar var.

Etkinin büyük bir kısmı virüsün kendisinden değil, yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden kaynaklanıyor.

Koronavirüsün Çin ve ötesindeki insani etkisi artarken buna paralel olarak ekonomik etkisi de artıyor.

Çin'de dükkanları olan IKEA ve Starbucks gibi uluslararası zincirler mağazalarını kapattı.

BBC'ye konuşan, Guangdong'da saç düzleştirici ve saç kurutma makinası gibi ürünler satan Wing Sang Electrical'ın sahibi Herbert Wun, halihazırda ABD - Çin ticaret savaşından etkilenmekte olan şirketlerin böylesi bir sonucu kaldıramayabileceğini söyledi.

İhracat yapan şirketler ise, diğer ülkelerdeki alıcıların Çin dışındaki ülkelerden tedarik yolunu tercih etmesi bu ülkelerdeki Çin pazarlarını etkileyebilir.

Çoğu şirketin yapması gereken ödemeler devam ediyor. Bunlara işçilerin maaşları da dahil.

Üretim ve satış süreçlerinin aksaması nakit akışını da etkiliyor. Bu özellikle küçük şirketler için sorun yaratabilir.

Bunun ötesinde küresel entegre tedarik zincirlerine dair endişeler var.

Benzer bir salgınla en son 17 yıl önce SARS virüsüyle karşılaşan Çin bu ağlarda büyük bir öneme sahip ve o dönemden bu yana Çin'in bu ağlardaki rolü çok arttı.

Güney Koreli Hyundai, Çin'den parça tedarik etmekte zorlandığı için araba üretimini durdurdu. Bu, önümüzdeki süreçte artacak benzer sorunların ilk sinyali olabilir.

Çin küresel motor ve elektronik sektörlerinde önemli bir tedarikçi.

Pek çok cep telefonu da ya Çin'de üretiliyor ya da içinde Çin'de üretilmiş parçalar kullanılıyor.

Finansal pazarlar da krizin etkilerini hissetti.

Dünya çapında borsalar iki hafta öncesinin gerisinde puanlara sahip. Çin'de ise tatilin ardından ilk iş gününde borsa yüzde 8 düştü.

Çin'in önemli alıcılar arasında yer aldığı endüstriyel ürünlerin fiyatları da düştü.

Ham petrol fiyatı son bir yılın en düşük seviyesinde. Son iki haftadaki düşüş yüzde 15.

Bazı petrol üreticisi ülkeler fiyatların artması için üretimi kısmayı düşünüyor.

Bakır fiyatları da iki haftada yüzde 13 düştü.