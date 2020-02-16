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  4. Çin, koronavirüs salgınında yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

Çin, koronavirüs salgınında yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

16.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

Çin, son üç gündür yeni görülen koronavirüs vakalarında azalma olduğunu açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, 2009 yeni vakanın tespit edildiği ve koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle ülke genelinde 142 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin, koronavirüs salgınında yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

Çin, son üç gündür yeni görülen koronavirüs vakalarında azalma olduğunu açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, 2009 yeni vakanın tespit edildiği ve koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle ülke genelinde 142 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastalığın teşhis yönteminde yapılan değişiklikler nedeniyle hafta başında açıklanan yeni vaka sayısında ciddi bir artış görülmüştü. Ancak daha sonra yeni vaka sayısındaki artış hızı düşmeye başladı.

Çin'de şu ana kadar Çin'de 68 bin kişide virüs tespit edildi, 1665 kişi de hayatını kaybetti.

Virüs, Çin dışında da 30'a yakın ülkede 500'den fazla kişide görüldü. Fransa, Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da dört kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'in virüsün yayılmasını engellemek için aldığı önlemlerin etki etmeye başladığını söyledi.

Çin hükümeti, hastalığın yayılmasını engellemek için gündelik hayatı etkileyen bir dizi ciddi kısıtlama devreye soktu.

Alınan önlemler ağırlıklı olarak virüsün ortaya çıktığı Hubei ve başkenti Vuhan'ı kapsıyor. Dış dünya ile bağlantısı kesilen Vuhan'a giriş ve çıkışlar halen yasak.

Son olarak, başka şehirlerden başkent Pekin'e gelenlerin 14 gün karantinaya alınması zorunlu hale getirildi.

Çin Merkez Bankası da dolaşımda olan tüm banknotları toplayıp dezenfekte ettikten sonra yeniden piyasaya süreceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin aldığı önlemleri övdü.

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Anahtar Kelimeler:
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