HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 9 milyon nüfuslu kentteki herkese 5 günde test yapılacak!

9 milyon nüfuslu kentteki herkese 5 günde test yapılacak!

12.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Liman kenti Qingdao'da 12 yeni vaka tespit edilmesi üzerine, kentte yaşayan yaklaşık 9 milyon kişinin tamamına 5 gün içerisinde koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

9 milyon nüfuslu kentteki herkese 5 günde test yapılacak!

Çin'in liman kenti Qingdao'da 12 yeni vaka tespit edilmesi üzerine, şehirde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişiye 5 gün içerisinde koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

Kitlesel test kararı, yurt dışı kaynaklı yeni koronavirüs hastalarının tedavi olduğu bir hastaneyle bağlantılı 12 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla alındı.

Qingdao'nun yerel sağlık komisyonu tarafından Çinli sosyal medya ağı Weibo'da yapılan açıklamaya göre, yeni tespit edilen vakaların altısı, herhangi bir semptom göstermiyor.

Yerel sağlık otoriteleri, ilk 3 gün 5 semtte testlerin yapılacağını, tüm şehrin koronavirüs testlerinin ise beş günde tamamlanacağını duyurdu.

Sağlık çalışanları ve hastanelerdeki yeni hastalar dahil olmak üzere 114 bini aşkın kişinin halihazırda test edildiği ve testlerden negatif sonuç alındığı bildirildi.

Kentte yaşayanların test için sıraya girdiğini gösteren görüntüler sosyal ağlarda paylaşılırken, Çin'de devlet denetimindeki Global Times gazetesi, test noktalarının sabah 7'den akşam 11'e kadar açık olacağını duyurdu.

ULUSAL TATİL ETKİSİ

Çin'de 1 Ekim'de başlayan ulusal tatilin de yeni vakalarda etkisi olabileceği değerlendiriliyor. Global Times gazetesine göre Qingdao kenti bu dönemde 4,47 milyon turisti ağırladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim'i takip eden 8 günlük ulusal tatilde, 650 milyona yakın yerli turist, ülke içinde seyahate çıktı.

Qingdao ile aynı bölgede yer alan Jinan kentinde de 23 Eylül'den itibaren şehri ziyaret eden herkese koronavirüs testi yapılacağı duyuruldu.

Ay başında Qingdao kenti limanında çalışan iki kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı ancak bu kişilerin koronavirüsü başkalarına bulaştırmadığı tespit edilmişti.

ÜLKE GENELİNDE SALGIN KONTROL ALTINDA

Çin'de bugüne kadarki koronavirüs vaka sayısı 85 bin 578, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 bin 634 olarak belirlendi.

Dünya genelinde yüksek vaka sayıları ve kısıtlamalar devam ederken, Çin genelinde koronavirüsün yayılımı büyük oranda kontrol altına alınmış durumda.

Belirli bir bölgede kümelenen koronavirüs vaka artışları tespit edildiğinde, vaka sayıları az olsa bile kitlesel test stratejisi izleniyor.

Küresel salgının ilk merkezi olan ve 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinin de tamamına, Mayıs ayında koronavirüs testi yapılmıştı.

BBC Reality Check ekibi yaptığı analizlerde, 10 gün boyunca test edilen toplam kişi sayısının 9 milyon olduğu sonucuna varmıştı.

Kentte yüzlerce test noktası açılmış, binlerce sağlık personeli kitlesel test sürecinde yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Azerbaycan: Ermenistan temas hattındaki üç bölgeye ateş açıyorAzerbaycan: Ermenistan temas hattındaki üç bölgeye ateş açıyor
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi
Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye açıklaması
Kırgızistan'da 2. kez OHAL ilan edildi!
Kırgızistan'da 2. kez OHAL ilan edildi!
Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor!
Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor!
Biyolojik babasını bulmak için arayışa geçen genç kız öğrendiği gerçekle yıkıldı
Öz babasını arayan genç kız öğrendiği gerçekle yıkıldı
Çin ve Japonya arasında gerilim tırmandı!
Çin ve Japonya arasında gerilim tırmandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.