9 milyon nüfuslu kentteki herkese 5 günde test yapılacak!

Sağlık çalışanları ve hastanelerdeki yeni hastalar dahil olmak üzere 114 bini aşkın kişinin halihazırda test edildiği ve testlerden negatif sonuç alındığı bildirildi.

Yerel sağlık otoriteleri, ilk 3 gün 5 semtte testlerin yapılacağını, tüm şehrin koronavirüs testlerinin ise beş günde tamamlanacağını duyurdu.

Qingdao'nun yerel sağlık komisyonu tarafından Çinli sosyal medya ağı Weibo'da yapılan açıklamaya göre, yeni tespit edilen vakaların altısı, herhangi bir semptom göstermiyor.

Kitlesel test kararı, yurt dışı kaynaklı yeni koronavirüs hastalarının tedavi olduğu bir hastaneyle bağlantılı 12 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla alındı.

Çin'in liman kenti Qingdao'da 12 yeni vaka tespit edilmesi üzerine, şehirde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişiye 5 gün içerisinde koronavirüs test i yapılmasına karar verildi.

ULUSAL TATİL ETKİSİ

Çin'de 1 Ekim'de başlayan ulusal tatilin de yeni vakalarda etkisi olabileceği değerlendiriliyor. Global Times gazetesine göre Qingdao kenti bu dönemde 4,47 milyon turisti ağırladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim'i takip eden 8 günlük ulusal tatilde, 650 milyona yakın yerli turist, ülke içinde seyahate çıktı.

Qingdao ile aynı bölgede yer alan Jinan kentinde de 23 Eylül'den itibaren şehri ziyaret eden herkese koronavirüs testi yapılacağı duyuruldu.

Ay başında Qingdao kenti limanında çalışan iki kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı ancak bu kişilerin koronavirüsü başkalarına bulaştırmadığı tespit edilmişti.

ÜLKE GENELİNDE SALGIN KONTROL ALTINDA

Çin'de bugüne kadarki koronavirüs vaka sayısı 85 bin 578, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 bin 634 olarak belirlendi.

Dünya genelinde yüksek vaka sayıları ve kısıtlamalar devam ederken, Çin genelinde koronavirüsün yayılımı büyük oranda kontrol altına alınmış durumda.

Belirli bir bölgede kümelenen koronavirüs vaka artışları tespit edildiğinde, vaka sayıları az olsa bile kitlesel test stratejisi izleniyor.

Küresel salgının ilk merkezi olan ve 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinin de tamamına, Mayıs ayında koronavirüs testi yapılmıştı.

BBC Reality Check ekibi yaptığı analizlerde, 10 gün boyunca test edilen toplam kişi sayısının 9 milyon olduğu sonucuna varmıştı.

Kentte yüzlerce test noktası açılmış, binlerce sağlık personeli kitlesel test sürecinde yer almıştı.

