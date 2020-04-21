HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs - Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor

Koronavirüs - Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor

21.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Çin'de koronavirüsten ölümler ve hastanede tedavi gerektiren vakalarla ilgili ilk kapsamlı araştırma, hastalıktan ölüm oranının yüzde 1,38 olduğuna ve orta yaştan itibaren riskin ciddi oranda arttığına işaret ediyor.

Koronavirüs - Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor

Çin'de koronavirüsten ölümler ve hastanede tedavi gerektiren vakalarla ilgili ilk kapsamlı araştırma, hastalıktan ölüm oranının yüzde 1,38 olduğuna ve orta yaştan itibaren riskin ciddi oranda arttığına işaret ediyor.

Guardian gazetesinin tıp dergisi Lancet Infectious Disease'in analizine dayandırdığı habere göre, 10 yaşın altındaki hastalarda ölüm oranı %0.0016. 80 yaş ve üzerindeki ölüm oranı ise yüzde 7,8.

10-19 yaş arasındaki hastaların binde 4'ü hastanede tedaviye ihtiyaç duyarken 80 ve üzeri yaştakilerde bu oran yüzde 18'in üstünde.

Orta yaşta risk

Çalışmaya göre 40'lı yaşlardaki hastaların yüzde 4'ü, 50'li yaşlardaki hastaların da yüzde 8'den fazlasının hastanede tedavi altına alınması gerekiyor.

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma, Çin'de teyit edilmiş 70.117 vakayla salgının çıktığı yer olan Vuhan'dan koronavirüs teşhisiyle tahliye edilen 689 kişiyle ilgili verileri temel alıyor.

Araştırma ekibinden Prof. Azra Ghani, "Bu tahminlerimiz, koronavirüsün kontrol alınmasıyla ilgili karar süreçlerinde tüm ülkelere uyarlanabilir. Analizimiz, açık bir şekilde, 50 ve üzeri yaşlardaki vakaların, 50 yaş altındakilere kıyasla hastanelerde tedavi gerektirme oranının çok daha fazla olduğunu ve vakaların daha büyük bir bölümünün ölümle sonuçlandığına işaret ediyor" dedi.

Teyit edilmeyen vakalardan ölümler

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, salgınla baş etmeye çalışan ülkelerin testler konusunda farklı yaklaşımlar benimsemesi ve her hafta başka bir test stratejisi izlemesi bilim insanlarının farklı ülkelerdeki ölüm oranlarını kıyaslamasını zorlaştırıyordu.

Bir başka zorluk da bazı vakaların hiç teyit edilmemesi nedeniyle, hastalığa yakalandıktan sonra ölen insanların oranın bulunmasıydı.

Bu son çalışma, teşhis konmadan ölen hastaların oranının binde 66 olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu, son zamanlarda yapılan bazı araştırmadakilerden daha düşük bir değer. Bununla birlikte bu değerin 2009'da görülen ve vakaların binde 2'sinin ölümle sonuçlandığı domuz gribi salgınındakinden daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Sonuçlar, koronavirüs salgınında dünya genelinde belirginleşen tabloyu yansıtıyor; hastalığın akciğer ve kalp gibi başka sağlık sorunları olan ileri yaşlardaki kişilere daha fazla zarar verdiğini teyit ediyor.

Raporu kaleme alan ve İngiltere Hükümeti'ne koronavirüs salgını konusunda danışmanlık yapan uzmanlar, küresel nüfusun yüzde 80'inin Covid-19'a yakalanabileceğini ve hastanede tedavi gerektiren vakaların sayısının en modern sağlık sistemlerini bile çıkmaza sokabileceği uyarısında bulunuyor.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
İçeridekini görünce... Taksici ne yapacağını şaşırdıİçeridekini görünce... Taksici ne yapacağını şaşırdı
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maydonozla beslediği tavuğun yumurtası şaşkına çevirdi!

Hepsini maydonozla besledi! Yumurtaları görünce şok geçirdi

Maske kullanımıyla ilgili çok önemli uyarı: Dokunduğunuz anda çöpe atın

Maske kullanımıyla ilgili çok önemli uyarı!

Gölün ortasında izole hayat! Burada koronavirüs yok

Gölün ortasında izole hayat! Burada koronavirüs yok

Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

O efsane gerçek mi? Böyle görüntüledi

'İçerideki benim gelinim' deyip taksinin önüne yattı

İçeridekini görünce... Taksici ne yapacağını şaşırdı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulundu! 1500 yıllık

Bozcaada'da bulundu! 1500 yıllık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.