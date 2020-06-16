Koronavirüs: Çin'de ortaya çıkan yeni vakalar hakkında neler biliniyor?

Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı beş gün içerisinde 100'ü aştı.

Bazı mahalleler karantinaya alınırken, binlerce kişiye de test yapılıyor.

Bilim insanları, bir pazarda somonlar için kullanılan kesme tahtalarında tespit edilen virüsün kaynağıyla ilgili henüz bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirtirken, bu virüsün şu anda küresel salgına yol açandan farklı olabileceği ifade ediliyor.

Çin'in Salı günü açıkladığı verilere göre, 27 yeni vaka daha tespit edildi ve böylece toplam yeni vaka sayısı da 106'ya yükseldi.

Pekin Belediye Sözcüsü Şu Heijan, yeni vakaları "aşırı derecede ciddi" bir durum olarak tanımladı.

Şu, "Covid-19'un yayılmasını engellemek için şu aşamada en katı önlemleri almamız gerekiyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Programı Direktörü Mike Ryan, yeni koronavirüs kümelerinin ortaya çıkışının "her zaman endişe verici bir durum" olduğunu belirterek, virüsün kaynağıyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamının şu aşamada varsayımdan ibaret olduğunu söyledi.