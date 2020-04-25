Koronavirüs: Çin'de salgın sonrası 'bitki bazlı sahte et talebinde artış var'

Batılı şirketler küresel çapta daha az et, daha fazla bitki bazlı yemek yemek akımının ardından Çin'de baş gösteren bu talepten faydalanmayı umuyorlar.

Bu hafta, KFC Çin'de ilk kez Şanghay ile güneydeki Guangzhou ve Shenzhen şehirlerinde deneme süresi boyunca bitki bazlı tavuk satacağını açıkladı.

Çin'de aynı zamanda 2018 yılında Afrika domuz ateşi hastalığının ülkedeki domuz sürüsünün yarısının ölümüne yol açmasının ardından et, özellikle de domuz arzında sıkıntı yaşanıyor.

Bir Beyond Meat sözcüsü yapılan açıklamada, "Asya'yı uzun dönem büyüme için stratejik olarak kilit bir bölge olarak görüyoruz ve Beyond Meat'in amacı 2020 sonunda yerel olarak Asya'da üretime geçebilmek" dedi.

Şirketin ürünleri Singapur, Güney Kore, Tayland, Vietnam ve Filipinler de dahil olmak üzere Asya'daki pek çok ülkede satışa girmiş durumda.

Ancak bu tür şirketler bitki bazlı ürünlerini Çin'de pazarlamakta zorluk çekiyor.

Çin Pazar Araştırma Grubu'ndan Shaun Rein bunun nedenini şöyle açıklıyor:

"Daha sağlıklı, et olmayan proteinlere yönelik talep Çin'de ABD'de olduğu kadar yüksek değil çünkü Çinliler halihazırda günlük besin düzenlerinde Amerikalılardan daha fazla sebze yiyorlar. Çinliler yine de nadiren vejetaryen olduklarını söylüyor."