Koronavirüs Çin'de yaşamı nasıl değiştirdi?

Daha önce bu yaşandığında, insanların arkaları çamaşır suyuna bulanmıştı.

2003'te, SARS salgını ortaya çıktığında, Çin'deki toplu taşıma araçları dezenfektanlarla spreylenmişti. Hem virüsle mücadele etmek hem de halka bu yeni, gizemli hastalığa karşı bir şeyler yapıldığını göstermek için.

Durumdan habersiz yolcular yeni temizlenmiş koltuklara oturmalarından sonra, pantalonlarına çamaşır suyu bulaştığını fark etmişti.

Ama bu kez işler farklı. Yetkililer, 11 milyon nüfuslu bir kentin tamamını karantina altına alıp, herkese evlerinde kalmalarını tavsiye ederken, mahsur kalan kent sakinleri salgınla baş edebilmek için yaratıcı şeyler yapmaya başladı.

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Maskeler Çin'de hep talep gören bir ürün oldu. Hava kirliliğini filtre ediyor, makyajınızı koruyor ve kalabalık yerlerdeki sinir bozucu mikropları uzak tutuyordu.

Dolayısıyla, salgının haberlere çıkmasının ardından, Çin ve komşu ülkelerde maskelerin günler içinde yok satması sürpriz değil.