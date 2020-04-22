Koronavirüs Çin'deki klimalı bir restoranda bir kişi virüsü nasıl dokuz kişiye bulaştırdı?

ABD'de koronavirüs önlemlerinin uygulandığı bazı eyaletlerde gelecek haftadan itibaren restoranlar, spor, masaj ve bowling salonlarının yeniden açılması kararlaştırırken Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, klimaların hastalığın yayılmasında rolü olabileceğine işaret eden Çin'de yapılmış bir araştırma yayımladı.

CDC'nin internet sitesinde yer alan araştırma, Guangzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapıldı.

Araştırmaya göre, 23 Ocak'ta salgının çıkış yeri olan Vuhan'dan Guangzhou'ya giden bir hasta, 24 Ocak'ta pencereleri olmayan ve klimayla havalandırılan 5 katlı bir restoranın üçüncü katında ailesinden üç kişiyle birlikte yemek yedi.

145 metrekarelik bu katta ailenin oturduğu masanın iki yanında birer metre arayla konulmuş masalarda da iki aile yemek yiyordu.

Hastalığı yaydığı düşünülen kişi o akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. 5 Şubat'a kadar üç masadan dokuz kişi daha hastalığa yakalandı.

53 dakika yan yana oturdular

Bu üç aileden birinin üyeleri hasta kişinin oturduğu masanın yakınında 53, diğeri de 73 dakika geçirdi.