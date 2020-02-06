HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs - Çinli otomotiv şirketi Geely ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek

Koronavirüs - Çinli otomotiv şirketi Geely ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek

06.02.2020 12:40 | Son Güncelleme

Volvo'nun da sahibi olan Çinli otomotiv şirketi Geely, sürücü ve yolcuları virüslere karşı koruyacak bir otomobil geliştireceğini açıkladı. Aracın havayı temizlerken virüsleri filtreleyecek bir havalandırma sistemine sahip olacağı duyuruldu. Daha önce ABD'li otomobil şirketi Tesla da "Biyolojik Silah Savunma Modu" adlı bakteri karşıtı filtreye sahip olan araçlar üretmişti.

Koronavirüs - Çinli otomotiv şirketi Geely ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek

Volvo'nun da sahibi olan Çinli otomotiv şirketi Geely, sürücü ve yolcuları virüslere karşı koruyacak bir otomobil geliştireceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Geely Auto, koronavirüsle mücadele kapsamında havayı temizleyecek ve virüsleri filtreleyecek, sağlıklı ve akıllı arabalar geliştirmek için 370 milyon yuan (yaklaşık 53 milyon dolar kaynak aktardı" denildi.

Açıklamada, "Geely Auto'nun Avrupa, ABD ve Çin'deki araştırma-geliştirme ve tasarım ekipleri birlikte çalışarak, anti-bakteriyel ve anti-viral özellikleri olan, havalandırma sistemleriyle düğmeler ve kollar gibi sık dokunulan yüzeylerde kullanılabilecek, çevresel açıdan sürdürülebilir malzemeler geliştirecek" ifadesine yer verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su An Conghui, "Salgının önlenmesi, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla uzun süreli bir çaba gerektiriyor. İnsanlar en yaygın ulaşım aracı olan arabalarında çok zaman geçiriyor. Arabalar ikinci evleri gibi" dedi.

Tesla araçlarının 'Biyolojik Silah Savunma Modu'

Geely'nin virüs geçirmeyen araba projesi sosyal medyada otomobil uzmanları ve kullanıcıları tarafından Tesla'nın Model X ve Model S araçlarındaki "Biyolojik Silah Savunma Modu'na" benzetildi.

Tesla, bu modellerinde lüks arabaların filtrelerinden "100 kat daha etkili" dediği HEPA (Yüksek Verimli Parçacık Yakalama) filtreleri kullanıyor. Şirket bu filtrelerin bakteri, virüs, polen ve mantar sporlarının yüzde 99,97'sini ortadan kaldırdığını, fitrenin 0,3 mikrometreye kadar küçük parçacıkları yakaladığını söylüyor.

Şirket 2016'da bir Model X aracını, içi hava kirletici parçacıklarla dolu dev bir şeffaf çadıra yerleştirerek test etmişti.

Biyolojik Silah Savunma Modu'nun, aktive edildikten sonra birkaç dakika içinde aracın havasını tamamen temizlediği hatta sistemin arabanın dışındaki havayı da temizlemeye başladığını açıklamıştı.

Ancak deneyden sonra bazı uzmanlar, virüslerin 0,3 mikrometreden küçük parçacıklara sahip olabileceğine dikkat çekmişlerdi.

California Üniversitesi'nden biyolojik savunma uzmanı Michael J. Buchmeier, "Şarbon ve vebadan endişe ediyorsanız iyi bir filtre sistemi sizi muhtemelen koruyacaktır. Ama 0,3 mikrometre, bakterileri engeller virüsleri engelleyemez. Tüm biyo-terörist maddelerin bakteri olduğuna inanıyorsanız, sınırlı ölçüde korunursunuz" diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
ABD’de ‘gri' alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir!ABD’de ‘gri' alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Gören oraya koştu! Gözlerini kırpmadan izlediler

Gören oraya koştu! Gözlerini kırpmadan izlediler

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

Yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

Irak'ta çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti!

Irak'ta çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti!

ABD’de ‘gri' alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir!

ABD’de ‘gri' alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir!

Cameron'un koruması tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

Cameron'un koruması tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

Zihinsel engellileri öldüren caniden dehşet ifadeler

Zihinsel engellileri öldüren caniden dehşet ifadeler

Trump'ın aklanmasından sonra Pelosi'den ilk açıklama

Trump'ın aklanmasından sonra Pelosi'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.