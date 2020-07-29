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Koronavirüs: CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Covid-19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor

29.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Amerikan CNN Televizyonu, Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu. CNN'e göre Rusya, bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.

Koronavirüs: CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Covid-19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor

Amerikan CNN Televizyonu, Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu. CNN'e göre Rusya, bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.

Rus yetkililer, aşının onayının 10 Ağustos ya da daha erken bir tarihte çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtiliyor.

'Sputnik anı'

Aşının çalışmalarını finanse eden Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dmitriev, 1957'de Sovyetler Birliği'nin dünyanın yörüngesine ilk uyduyu yerleştiren ülke olmasına gönderme yaparak "Bu bir Sputnik anı" dedi.

Dmitriev şöyle konuştu:

"Amerikalılar Sputnik'in sinyallerini duyunca şaşırmışlardı. Aşıda da aynısı. Rusya bunu başaran ilk ülke olacak. Ama bilim insanlarımız birinci olmak için değil insanları korumak için çalışıyor."

CNN, Rusya'nın projeye ilgili hiçbir veri paylaşmadığına dikkat çekerek aşının ne kadar güvenli ya da etkili olduğunun bilinmediğini aktardı.

'Rus bilim insanları Kremlin'in baskısı altında'

Bazı gözlemciler, Rus bilim insanlarının aşı çalışmalarında, Rusya'yı küresel bir bilimsel güç olarak lanse etmek isteyen Kremlin'in siyasi baskısı altında olduğunu öne sürüyor.

CNN'e göre Rus bilim insanları aşının ikinci aşamasını 3 Ağustos'a kadar tamamlamayı, üçüncü aşamada da sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtiyor.

Rus uzmanlar, başka hastalıklar için geliştirilen aşıların modifiye edilmiş versiyonu olması nedeniyle bu aşının fazla zaman almadığını söylüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı aşının asker üzerinde de denendiğini açıkladı.

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