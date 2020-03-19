Koronavirüs: Çocuğunuz diğer çocuklarla oynayabilir mi?

Zamanı geri alabilseydi, Katherine Wilson 2 hafta önceye gider ve komşusunun evindeki geniş aile yemeğine gitmezdi.

2 hafta önce İtalya'da Covid-19 vakaları artıyordu ancak hükümet henüz kimseye evde kalması gerektiğini söylememişti. Roma'da yaşayan iki çocuk annesi Wilson da, komşusunun birkaç aileyi davet ettiği yemeğe gitti:

"Eşim ve ben, başka birinine vinde de güvende olduğumuzu, kalabalık bir mekana girmekle aynı şey olmadığını düşünmüştük."

Amerikalı bir yazar olan Wilson, okullar tatil olduğunda İtalyan olan eşinin çalışmaya devam ettiğini, kendisinin diğer annelerle birlikte bu durumu "tatil" olarak değerlendirdiğini anlatıyor. Hep birlkte vakit geçirdiklerini, parka ya da oyun alanlarına gittiklerini söylüyor.

Ancak virüs İTalya'da çok büyük bir hızla yayıldığında, ailesi için daha korumacı olmadığına pişman oldu. Zaten birkaç gün sonra İtalya'da sokağa çıkmak zorunlu haller dışında yasaklandı:

"Aslında bu yasaklar, karar verme aşamasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırdığı için işimi kolaylaştırdı. Çocukların ısrarı, arkadaşların davetlerine karşı verilecek yanıt netleşti. Bu salgını hafife alan insanların karar verme aşamasında işini kolaylaştırdı."