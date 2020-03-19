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Koronavirüs: Çocuğunuz diğer çocuklarla oynayabilir mi?

19.03.2020 08:50 | Son Güncelleme

Okullar kapanıyor, ebeveynlerden bazıları ise işe gitmeye devam etmek zorunda. Bu durumlarda çocuğa bakacak başka kimse yoksa, çocuklar arkadaşlarının ailelerine bırakılabiliyor. Peki çocuğunuzun başka çocuklarla oyun oynaması sakıncalı mı?

Koronavirüs: Çocuğunuz diğer çocuklarla oynayabilir mi?

Zamanı geri alabilseydi, Katherine Wilson 2 hafta önceye gider ve komşusunun evindeki geniş aile yemeğine gitmezdi.

2 hafta önce İtalya'da Covid-19 vakaları artıyordu ancak hükümet henüz kimseye evde kalması gerektiğini söylememişti. Roma'da yaşayan iki çocuk annesi Wilson da, komşusunun birkaç aileyi davet ettiği yemeğe gitti:

"Eşim ve ben, başka birinine vinde de güvende olduğumuzu, kalabalık bir mekana girmekle aynı şey olmadığını düşünmüştük."

Amerikalı bir yazar olan Wilson, okullar tatil olduğunda İtalyan olan eşinin çalışmaya devam ettiğini, kendisinin diğer annelerle birlikte bu durumu "tatil" olarak değerlendirdiğini anlatıyor. Hep birlkte vakit geçirdiklerini, parka ya da oyun alanlarına gittiklerini söylüyor.

Ancak virüs İTalya'da çok büyük bir hızla yayıldığında, ailesi için daha korumacı olmadığına pişman oldu. Zaten birkaç gün sonra İtalya'da sokağa çıkmak zorunlu haller dışında yasaklandı:

"Aslında bu yasaklar, karar verme aşamasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırdığı için işimi kolaylaştırdı. Çocukların ısrarı, arkadaşların davetlerine karşı verilecek yanıt netleşti. Bu salgını hafife alan insanların karar verme aşamasında işini kolaylaştırdı."

Dünyanın birçok yerinde ebeveynlerin, çocuklarının dışarı çıkma talepleri karşısında tıpkı Wilson gibi kafası karışıyor. Çünkü gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, çocukların diğer çocuklarla oynaması gibi konularda kural koymak çok zordu.

Uzmanlar, yasak koyulmayan ülkelerde de salgının yayılmasını engellemek için sosyal mesafe koymanın önemli olduğunu söylüyor.

Örneğin tenis oynamak, çocuk oyun parkında vakit geçirmek ya da çocukların arkadaşlarının evlerine gitmesi sakıncalı mı?

Maryland, Baltimore'daki Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan Doktor Keri Althoff, sosyal mesafenin sadece yetişkinler için değil çocuklar için de faydalı olduğunu söylüyor.

Çocuklar da birbirinden 2 metre uzak durmalı. Yani basketbol ya da futbol gibi sporlara da bir süre ara verilmeli.

Tenis ya da saklambaç gibi daha az temas edilen, daha uzak mesafeden oynanabilen oyunlar ise sakıncalı olarak değerlendirilmiyor. Ancak daha yakın mesafede oynanan oyunlar sırasında da çocuklara mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulunmak ve buna uymalarını beklemek, bazen imkansız olabiliyor:

"Çocuk oyun parkında hiçbir çocuk birbirinden 2 metre uzakta durmaz. Zaten bu, çocuk parklarının ruhuna aykırı."

Virüsün bazı metal yüzeyler üzerinde günlerce yaşadığı da göz önünde bulundurulduğunda, çocuk parklarındaki bazı alanlara ve spor aletlerine dokunulmaması gerekiyor. Buralara dokunmadan oyun oynamak neredeyse imkansız olduğu için, en güvenilir yöntem bu parklardan bir süre için uzak durmak.

Çocuklar koronavirüs belirtilerini neredeyse göstermiyor ve hastalığı da çok hafif atlatıyor. Ancak taşıyıcı oldukları için daha hassas kişilere virüsü bulaştırma riskleri var.

Yani çocuğunuz ve arkadaşı sağlıklı bir şekilde oyunlarını oynarken, başkalarına hastalık bulaştırabilirler.

Althoff, sadece başka insanları ya da hassas durumda olanları değil, ebeveynlerin kendilerini de düşünmesi gerektiğini söylüyor:

"Şu anda yaptığımız her şey gelecek dört haftamızı etkileyecek. Gelecek günlerde kendinizi daha da dar alanlarda yaşamaya hazırlayın. Çocuğunuzla birlikte bu günleri nasıl atlatabilirsiniz, bunun planlamasını yapın."

Doktor Althoff, sosyal mesafenin hiç dışarı çıkmamak anlamına gelmediğini, ebeveynlerin çocuklarıyla beraber diğer insanlardan uzakta olabilecekleri açık hava aktiviteleri yapabileceğini söylüyor. Althoff'a göre evdeyken internet üzerinden akraba ve arkadaşlarıyla görüntülü konuşmak da, çocukların üzerindeki baskıyı azaltacaktır.

  • Hangi aktivitelerin sakıncalı olduğuna dair yerel yönetimlerin yaptığı bilgilendirmeleri takip edin

    • Çocuk oyun alanlarından ve oyuncakçılardan uzak durarark yürüyüş yapın
    • Dışarı çıkın, açık hava aktiviteleri yapın, iyice temizledikten sonra bisiklet ya da scooter'a binmesine izin verin
    • İnternet üzerinden çocuğunuzun arkadaşları ve geniş ailenizle görüntülü konuşun. Çocuklar görüntülü konuşmalar sırasında çok yaratıcı olabiliyor ve karşısındaki yaşıtıyla kameralar aracılığıyla bile oyun oynayabiliyor
    • Dışarı çıkarken çocuğunuzun seveceği şeyleri yanınıza alın, defter-kalem bile dışarıda sıkıldığında oyalanabileceği bir aktivite bulmasına yardımcı olabilir


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