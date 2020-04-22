Koronavirüs - Contagion (Salgın) filminin danışmanı virolog Dr. Lipkin: Koronavirüsün son salgın olduğunu düşünmüyorum, daha ölümcül virüsler çıkabilir

Çalışmaları sırasında kendisi de Covid-19'a yakalanan Lipkin, çalışmalarına altı hafta ara vermek zorunda kaldığını söylüyor.

Lipkin, Columbia Üniversitesi'ndeki ekibiyle beraber koronavirüsün çıkış sebeplerini, Covid-19 testlerini, hastalığın önlenmesi ve tedavisi için yöntemleri inceliyor.

Hükümetlerin attığı yanlış adımların koronavirüsün kaygı verici derecede yayılmasında rol oynadığını söyleyen Lipkin, birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma tedbirleri ve karantina uygulamalarına atfen "Saklandığımız yerden çıkmak zor olacak" diyor.

Ian Lipkin, Columbia Üniversitesi Enfeksiyon ve Bağışıklık Merkezi Başkanlığı'nı da yürütüyor. Lipkin'e göre gelecekte benzer ölümcül virüsler yeniden ortaya çıkacak.

Film 2011 yılında gösterime girdi. Asya'da hayvanlardan insanlara geçerek ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan bir salgını konu edinen filme danışmanlık yapan 67 yaşındaki virolog Profesör Doktor Ian Lipkin, Financial Times gazetesine verdiği röportajda bugünkü durum için "Başımız belada" diyor.

Koronavirüs salgınıyla beraber en çok izlenen filmler arasında Contagion (Salgın) filmi de yer aldı.

Steven Soderbergh'in yönettiği, senaryosunu Scott Burns'ün yazdığı Contagion'a (Salgın) danışmanlık yapan Dr. Lipkin, film gösterime girdiğinde Amerikan Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) başvuruların da büyük oranda arttığını ve filmin birçok kişide salgın hastalıklarla ilgili çalışmalara katılmaya teşvik ettiğini söylüyor.

İş arkadaşları Dr. Lipkin'e hastaneye gitmesi tavsiyesinde bulundu ama Amerikalı virolog evde, bazılarının koronavirüs tedavisinde de işe yaradığını söylediği sıtma ilacı hidrosiklorokin kullanarak kendi kendini tedavi etmeyi tercih etti.

Şubat başında ABD'ye dönen Dr. Lipkin, kendisini karantinaya aldı ama çoktan Covid-19'u kapmıştı.

Ocak ayı başında Çinli mevkidaşlarına, araştırmalara yardımda bulunmak için virüsün genetik dizilimini yayınlamaları uyarısında bulundu, Lipkin ayrıca Çin'de aralarında Başbakan Li Keqiang'ın da bulunduğu üst düzey Çinli yetkililerle görüştü.

'Filmde yetkililer daha hızlı davrandı'

Ama filmde yetkililerin, şimdiki hükümetlere kıyasla salgınla mücadelede daha hızlı davrandığı görülüyor.

Financial Times'a konuşan Dr. Lipkin "Biz (ABD'de) en başlarda çok yavaş davrandık. İngiltere de öyle. Bu ülkelerdeki halklar bedelini ödedi" dedi ve etkili, hızlı test yapılamaması, artan ölüm rakamlarının yeterince takip edilmemesini de eksiklikler arasında saydı.

Dr. Lipkin'e göre ABD'deki en büyük zorluklardan biri verilen tavsiyelerdeki tutarsızlıklar.

ABD Başkanı Donald Trump tecrit, karantina ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamalarına karşı çıkıyordu ve Amerikan ekonomisinin Paskalya Bayramı'na kadar yeniden açılacağı sözü veriyordu. Trump ayrıca, ABD'nin üst düzey koronavirüs danışmanı Dr. Anthony Fauci'yi de kovacağı işaretini verse de sonradan geri adım attı.

Profesör Lipkin ise Dr. Fauci'yi 'kahraman' olarak tanımlıyor.

Her ne kadar ABD'de eyaletler kendi bölgelerinde aldıkları kuralları uygulama yetkisine sahip olsalar da Dr. Lipkin'e göre "ulusal liderlik kademesinden de tavsiyelere ihtiyaçları var."