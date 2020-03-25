Koronavirüs (Covid-19): 50'yi aşkın ülkede vaka sayısı 85 bini, ölü sayısı 2900'ü aştı

Tarikatın lideri Lee Man-hee Mesih olduğunu iddia ediyor. Tarikat üyesi 230 bin kişinin taramadan geçirildiği ve 9 bine yakın kişide koronavirüs belirtileri görüldüğü belirtildi.

Başkent Seul'da, Daeugu kentinde virüsün yayılmasındaki sorumluluklarından dolayı bir tarikat lideri ve 11 üyesi hakkında "cinayet" suçlaması ile soruşturma açılması için savcılığa çağrıda bulunuldu.

Çin'in ardından 3.730'e ulaşan vaka sayısı Güney Kore başı çekiyor. Burada şimdiye dek 21 ölüm kayda geçti. En fazla vakanın tespit edildiği Daegu kentinin dezenfekte edilmesi için askerler Cumartesi günü göreve çağrıldı.

En son kaydedilen 35 ölüm arasında iki de doktorun bulunduğu bildirildi. Virüs bulaşanların yüzde 52'sinin iyileştiği duyuruldu.

Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin çoğu Çin 'de. Burada vaka sayısı 80 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 2879 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün 50'yi aşkın ülkeye yayıldığını, vaka sayısının 85 bin 400'ü, ölü sayısının ise 2900'ü aştığını açıkladı.

Avrupa'da koronavirüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 1128'e, virusten kaynaklı ölü sayısı ise 29'a ulaştı.

Ülkede özellikle turizm sektörünün krizden olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Birçok ülkenin İtalya'ya yönelik seyahat uyarıları yapmasının ardından turistik rezervasyonların büyük oranda iptal edildiği, bazı bölgelerde iptal oranlarının Mart ayında yüzde 90'a vardığı haberleri geliyor.

İngiltere'de Pazar günü 12 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Böylece toplam vaka sayısı 35'e yükseldi. Bu vakalar arasında daha önce yurtdışına hiç çıkmamış kişiler de bulunuyor.

Fransa'da virüsün yayılmasını önlemek için kapalı mekanda 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaklandı. Pazar günü itibariyle Fransa'daki vaka sayısı 100'e yükseldi, iki kişi de virus nedeniyle öldü.

Hollanda'da koronavirüslü hasta sayısı üç gün içinde 11'e yükseldi. Gorinchem'deki Beatrix Hastanesi, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Belçika'da ise koronavirüs teşhisi konan hasta sayısı 2'ye yükseldi.