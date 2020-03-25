Koronavirüs (Covid-19): Çin Devlet Başkanı Şi Cinping virüsün ilk kez görüldüğü Vuhan'a gitti, ülkede yeni vaka sayısı azalıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüsün Aralık ayında görüldüğü ilk yer olan Vuhan kentine gitti. Şi, virus salgını sonrası ilk kez şehri ziyaret ediyor.

Çin medyası, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Hubei eyaletindeki kentte sağlık görevlileriyle bir araya geldiğini ve koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi için alınan önlemleri denetlediğini bildirdi.

Reuters haber ajansına göre dünyada şu ana kadar koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 114 bini, bu kişilerden iyileşenlerin sayısı 63 bini, hastalık sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler olan Çin'de bugün itibarıyla virus tespit edilenlerin sayısı 80 bin 754, iyileşenlerin sayısı 59 bin 897, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 136.

Çin'de iyileşip hastanelerden taburcu edilenler, evlerinde 14 gün karantinaya alınıyor.

Ülkede karantina uygulamasının yaygınlaştırılmasının ardından yeni virus vakalarının sayısının azaldığı görülüyor.

3 gündür Hubei eyaleti dışında Çin'de yeni vaka yok

Çin'de Pazartesi günü sadece 19 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı Pazar günü 40'tı.