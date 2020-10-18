Koronavirüs: Covid-19 'dünyanın en eski sinemasını' nasıl kapanma noktasına getirdi?

ABD'nin Iowa eyaletindeki Washington şehri, büyük resme bakıldığında Covid-19 salgınında kendisini şanslı sayabilir.

Ülkenin ortasındaki, 7 binden biraz fazla sayıda insanın yaşadığı kırsal kentte, yaklaşık 218.000 Amerikalıyı öldüren ve 8 milyon Amerikalıyı enfekte eden hastalık nedeniyle şimdiye kadar 11 ölüm meydana geldi.

Ancak Washington Covid-19'un ekonomik etkisinden kendisini sıyırabilmiş değil.

Ve bunun en büyük kurbanı bu ufak kente ün kazandıran yer olabilir: Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2016'da dünyanın en eski ara vermeden faaliyet gösteren sineması seçilen, The State Theatre.

Salgının film endüstrisinde tahribat yarattı

Koronavirüs film endüstrisinde tahribat yarattı ve bu sadece Hollywood'un önde gelenleri için geçerli değil.

Dünya çapında film çekimlerinden tiyatro prodüksiyonlarına kadar her şeyi etkiledi. Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden biri olan Cineworld, 4 Ekim'de ABD ve İngiltere'deki sinemalarını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Bu haber, yeni James Bond filmi 'No Time To Die'ın (Ölmek için Zaman Yok) vizyona gireceği tarihin yeniden erteleneceği haberlerinin ardından geldi.