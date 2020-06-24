HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs: Covid-19 geçirmiş erkeklerin plazmasında kadınlarınkinden daha fazla antikor bulundu

Koronavirüs: Covid-19 geçirmiş erkeklerin plazmasında kadınlarınkinden daha fazla antikor bulundu

24.06.2020 22:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de, Covid-19 tedavisiyle ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere kanlarındaki plazmayı bağışlamaları için koronavirüse yakalanmış erkeklere çağrı yapılıyor.

Koronavirüs: Covid-19 geçirmiş erkeklerin plazmasında kadınlarınkinden daha fazla antikor bulundu

İngiltere'de, Covid-19 tedavisiyle ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere kanlarındaki plazmayı bağışlamaları için koronavirüse yakalanmış erkeklere çağrı yapılıyor.

Araştırmalar, erkeklerin Covid-19'u daha ağır geçirme ihtimallerinin yüksek olduğunu, bu nedenle kanlarında kadınlardakinden daha fazla antikor bulunduğunu gösteriyor.

Antikorların fazlalığı ise erkeklerin kanından elde edilen plazmanın hayat kurtarıcı olabileceğine işaret ediyor.

Hastalığı atlatmış kişilerin kanında oluşan antikorların (savunma hücreleri) hastaların iyileşme mücadelesine destek olması umuluyor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), denemlerin başarılı olması halinde plazmanın, hastanelerdeki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanabileceğini söylüyor.

Covid hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kan ve plazma bağışında bulunması için Nisan ayında yapılan çağrıya cevaben Mayıs ortasında 600'e yakın kişi plazma bağışında bulunmuştu.

Erkeklerin yaptığı plazma bağışının yüzde 43'ünde, denemelerde kullanılabilecek düzeyde antikora rastlanırken, kadınların plazmasında bu oranın yüzde 29'da kaldığı görüldü.

Ayrıca daha yaşlı hastalarda, Asya kökenli hastalarda ve hastanede Covid-19 tedavisi görmüş kişilerde antikor düzeyinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

NHS'in Kan ve Organ Nakli bölümü yöneticisi Prof. David Roberts daha fazla plazma bağışına ihtiyaç olduğunu belirterek "Ama özellikle erkeklerden bağış istiyoruz" dedi.

Plazma nedir?

Kanın yarısını oluşturan sarımsı sıvıya plazma deniyor. Alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler (pıhtılaşma hücreleri) vücudun farklı bölgelerine plazma ile taşınıyor.

Bir kişi virüs ile enfekte olduğunda plazması, vücudun enfeksiyona karşı savaşında kullanılan antikorları içeriyor.

Antikor bakımından zengin bu plazma, Covid-19 hastalığını atlatan kişilerde, genellikle hastalıktan 28 gün sonra oluşuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=Al5OE6mN7z4

Neden önemli?

İmmün plazması Covid-19 hastalarına nakledilerek hastalıka savaşmalarına yardımcı olunabilir.

İngiltere'de bu konuda yapılan iki klinik deneyle plazmanın ne kadar işe yaradığına bakılıyor.

Türkiye ve ABD gibi diğer ülkelerde Covid-19 hastalarına plazma tedavisi uygulanıyor.

Kimler plazma bağışında bulunabilir?

Koronavirüs semptomları göstermiş ve hastalıktan tamamen iyileşmiş kişiler plazma bağışında bulunabilir.

Antikorların gelişmesi için hastalığın üzerinden belli bir süre geçmesi (genellikle 28 gün) gerekir.

Türkiye'de Covid-19 hastası olduğu klinik testlerle kanıtlanmış ve tedavi sürecinin üzerinden 14 gün geçmiş kişiler bağışta bulunmak için başvuruda bulunabiliyor.

Kan bağışına mı benziyor?

Kan bağışından farklı. Plazma bağışlama süreci 45 dakika kadar sürüyor ve kan alınırken plazma ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor.

Vücut, bağışlanan plazmayı 48 saat içinde yeniden üretiyor.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Görünce büyük şok yaşadı: İlk kez rastladımGörünce büyük şok yaşadı: İlk kez rastladım
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

Korkunç! FETÖ’cü askerlerin yaptığı işkenceler ortaya çıktı

Korkunç! FETÖ’cü askerlerin yaptığı işkenceler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı

Görünce büyük şok yaşadı: İlk kez rastladım

Gölete giren yeğenini kurtarmaya çalışırken boğuldu

Kahreden olay! Yeğenini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki hortum cep telefonuyla görüntülendi

Hortum korku dolu anlar yaşattı

11 yıl sonra gelen gizli tanık ifadesiyle cinayet çözüldü

11 yıl sonra gelen gizli tanık ifadesiyle cinayet çözüldü

Sopalarla dövülen maden işçisi yaşam savaşını kaybetti

Sokak ortasında dövülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Denizli'de motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Korkutan an! Motosikletli, yayaya böyle çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.