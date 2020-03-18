Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları

ABD’de enfeksiyon hastalıkları üzerine uzmanlaşan Doktor Faheem Younus, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışları madde madde açıkladı.

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Koronavirüsün (Covis-19) bu hızla artması insanlar arasında da paniğe neden oluyor. Söylentilerin ve yanlış bilgilerin çok hızlı yayıldığı bu dönemde Doktor Faheem Younus, 8 maddede doğru bilinen yanlışları açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye dahil 150 ülkeye sıçradı. Dünya genelinde 7 bin 477 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 186 bin 972'ye çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 842...

ABD'de Maryland Üniversitesinde enfeksiyon hastalıkları alanında uzman doktor Faheem Younus, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlar on binlerce paylaşım aldı ve tüm dünyada yayıldı.

Faheem Younus, doğru bilinen yanlışları maddeleyerek şu şekilde sıraladı:

YANLIŞ: Koronavirüs yaz aylarında yok olacak.

DOĞRU: Daha önceki pandemiler yaz aylarında yok olmadı. Kuzey yarım kürede yaz olsa da, Güney'de kış olacak. Virüs globaldir.