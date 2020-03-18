Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları

ABD’de enfeksiyon hastalıkları üzerine uzmanlaşan Doktor Faheem Younus, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışları madde madde açıkladı.
Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Koronavirüsün (Covis-19) bu hızla artması insanlar arasında da paniğe neden oluyor. Söylentilerin ve yanlış bilgilerin çok hızlı yayıldığı bu dönemde Doktor Faheem Younus, 8 maddede doğru bilinen yanlışları açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye dahil 150 ülkeye sıçradı. Dünya genelinde 7 bin 477 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 186 bin 972'ye çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 842...
ABD'de Maryland Üniversitesinde enfeksiyon hastalıkları alanında uzman doktor Faheem Younus, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlar on binlerce paylaşım aldı ve tüm dünyada yayıldı.
YANLIŞ: Koronavirüs yaz aylarında yok olacak.
DOĞRU: Daha önceki pandemiler yaz aylarında yok olmadı. Kuzey yarım kürede yaz olsa da, Güney'de kış olacak. Virüs globaldir.
YANLIŞ: Hastalık, yaz aylarında sivrisinek ısırıklarıyla daha fazla yayılacak.
DOĞRU: Bu enfeksiyon kan ile değil, sadece ağızdan ve burundan çıkan damlacıklar ile yayılıyor. Sivrisinekler bu hastalığı yayamaz.
YANLIŞ: Eğer 10 saniye boyunca nefesini tutabiliyorsanız korona değilsinizdir.
DOĞRU: Genç hastaların çoğu 10 saniyeden fazla nefesini tutabiliyor. Hasta olmayan yaşlıların çoğu da nefesini 10 saniyeden fazla tutamayabilir.
YANLIŞ: Korona boğazda yaşıyor. Çok su içerseniz virüs mideye gider ve orada asitler tarafından öldürülür.
DOĞRU: Virüs vücuda boğazdan giriyor olabilir fakat aslında hücrelere işliyor. Suyla yıkayarak kurtulamazsınız. Ayrıca çok su içmek sizi daha fazla tuvalete götürecektir.
YANLIŞ: Virüs abartılıyor. Otomobil kazaları yılda 30 bin kişiyi öldürüyor.
DOĞRU: Araba kazaları bulaşıcı değil. Ölümler her 3 günde bir iki katına çıkmıyor. Panik yaratmıyor ve borsaları çökertmiyor.
YANLIŞ: El dezenfektanları, su ve sabundan daha iyi hijyen sağlar.
DOĞRU: Sabun ve su virüsü deride öldürüyor ve üzerine yıkayarak temizliyor. Aynı zamanda görünen kirleri de temizliyor. Dolayısıyla el dezenfaktanı yok diye üzülmeyin.
YANLIŞ: En iyi strateji evdeki tüm kapı kollarını temizlemek.
DOĞRU: En iyi strateji elleri düzenli olarak yıkamak ve diğer kişilere 2 metre mesafeyi korumak. Evinizde korona hastası yoksa ev yüzeyleri çok büyük bir risk değil.
YANLIŞ: Kovid-19 (siyasi görüşünüze bağlı olarak) ABD veya Çin Ordusu tarafından kasıtlı olarak yayıldı.
So I’m hearing many myths about #COVID-19 and would like to quickly clear the record.— Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) March 17, 2020
Coronavirus will go away in Sumer months.
Wrong. Previous pandemics didn’t follow weather patterns plus as we enter summer, there will be winter in the Southern Hemisphere. Virus is global.