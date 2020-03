Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları

YANLIŞ: En iyi strateji evdeki tüm kapı kollarını temizlemek.

DOĞRU: En iyi strateji elleri düzenli olarak yıkamak ve diğer kişilere 2 metre mesafeyi korumak. Evinizde korona hastası yoksa ev yüzeyleri çok büyük bir risk değil.

YANLIŞ: Kovid-19 (siyasi görüşünüze bağlı olarak) ABD veya Çin Ordusu tarafından kasıtlı olarak yayıldı.

So I’m hearing many myths about #COVID-19 and would like to quickly clear the record.



Coronavirus will go away in Sumer months.



Wrong. Previous pandemics didn’t follow weather patterns plus as we enter summer, there will be winter in the Southern Hemisphere. Virus is global.