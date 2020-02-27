Koronavirüs (Covid-19): Japonya'da ilk ve orta dereceli okullar Mart ayında kapalı olacak

Uzakdoğu'da virüsün en çok görüldüğü ülkelerden Güney Kore'de ise teyit edilmiş vaka sayısı 1776'ya çıktı. Ülkede ölü sayısı ise 11.

Şu ana kadar Japonya'da koronovirüs sonucu sekiz kişi öldü. Bu kişilerden dördü Diamond Princess adlı yolcu gemisindeydi.

40'lı yaşlarındaki bir kadında ise ikinci kez virüs görüldüğü açıklandı.

Japonya'da bugün ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde 13 kişide daha Covid-19 adı verilen rahatsızlığa yol açan koronavirüs görüldüğü açıklandı. Bu kişilercden ikisi çocuk.

Japonya hükümeti, yerel yönetimlere, koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların Pazartesi gününden itibaren kapatılması ve Mart ayı boyunca kapalı tutulması talimatı verdi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe "Hükümet, çocukların sağlığını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyor" dedi.

Planda, ülke genelinde yeterli tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bulundurulmasına odaklanacak. Acil olmayan ameliyatlar askıya alınırken, konserler ve maçlar gibi toplu etkinlikler iptal edilebilecek.

Avustralya'da bilinen 23 koronavirüs vakası var. 1 Şubat'tan bu yana yürürlükte olan Çin anakarasından gelenlerin ülkeye giriş yasağı da bir hafta daha uzatıldı.

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı

Virüsün yayılmasının önün geçmek adına diğer bir diğer önlem de Suudi Arabistan'dan geldi. Riyad yönetimi umre ziyaretlerinin askıya alındığını duyurdu.

Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, durumun "geçici" olduğu ve değerlendirmelerin sürdüğü aktarıldı.

Bu yıl Haziran-Eylül ayları arasında yapılacak Hac ziyaretleri ile ilgili olaraksa henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'da ölü sayısı 26'ya çıktı

Bu arada, Ortadoğu'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İran'da ölenlerin sayısı 22'den 26'ya yükseldi. Resmi haber ajansı IRNA'ya göre toplam teyitli vaka sayısı da 245 oldu.

Kuveyt'te de hepsi İran'dan dönenlerde görülen koronavirüs vakası 19'den 22'ye çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede herhangi bir kenti ya da kasabayı karantinaya almayı planlamadıklarını, sadece bireylerin karantinaya alınacağını belirtmişti.