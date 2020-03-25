Koronavirüs (Covid-19): Salgına karşı ülkeler hangi önlemleri alıyor?

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı farklı ülkelerde farklı önlemler alınıyor.

Şimdiye kadar en çok vaka Çin'de görüldü, diğer ülkeler virüsün farklı aşamalarıyla mücadele ediyor.

Ülkeler ne gibi önlemler aldı?

Havaalanı taramaları

Bazı ülkeler havaalanlarında ve diğer toplu ulaşım araçlarında bir takım önlemler aldı. Bazı ülkeler ise bu konuda herhangi bir adım atmadı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı birimi Çin, Japonya ve Malezya gibi ülkelerden gelen yolcular için 'geliştirilmiş gözetim' sistemini devreye soktu. Ama vücut ısısını ölçmüyor.

Kamu Sağlığı biriminin açıklamasında, "Uzmanlar, (ateş ölçümü gibi) klinik taramalarının çok etkili olmayacağını yalnızca çok az sayıda vakanın tespit edilmesini sağlayabileceğini söylüyor. Bunun nedeni, belirtilerin beş ila yedi gün arasında bazı durumlarda ise 14 güne kadar ortaya çıkmaması" dendi.

'Geliştirilmiş gözetim' sistemi de havaalanlarında sağlık personeli bulundurulması ve virüsün etkili olduğu ülkelerden gelenlerle belirtiler hakkında bilgi verilmesi ve belirtileri gösterenlerin, kendilerini iyi hissetmeyenlerin de yetkililere durumlarını bildirmelerinin sağlanmasını kapsıyor.