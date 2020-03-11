Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında şimdiye kadar cevaplanmış sorular

Dünyadaki koronavirüs vakaları 113 bini aşarken virüs yüzünden şimdiye kadar 4 binden fazla kişi hayatından oldu. Çin’de başlayan ve baş döndürücü bir hızla yayılan virüsün önü henüz kesilebilmiş değil. Vakalardaki artış insanları panik halinde marketlere koştururken, Avrupa ülkelerindeki birçok markette raflar artık tamamen boşalmış durumda. Uluslararası organizasyonlar için olağanüstü önlemler alınırken, bazı ülkeler sınırlarını kapattı, toplantılar iptal edildi ve küresel ekonomi sekteye uğradı. Yetkililer, halka “panik yapmayın” uyarılarında bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurtdışından gelenlere 14 gün boyunca evden çıkmamalarını belirtti. CDC’nin Bağışıklık ve Solunum Hastalıkları Merkezi Direktörü Dr. Nancy Messonnier yaptığı açıklamada virüsün bulaşıcılığı konusunda uyararak "Salgının gidişatı devam ettikçe, pek çok insanın bir noktada ya bu yıl ya da gelecek zamanda, bu virüse maruz kalacaklarını ve pek çoğunun hastalanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz” ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs’ten korunam yöntemleri nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşıyor, belirtileri nelerdir? 26 Şubat tarihinde yeni bir tür olan Covid-19 vakası açıklandı. Salgınlar o tarihten itibaren Çin’in dışında Güney Kore, İtalya ve İran gibi pek çok ülkede görülmeye başladı. Yeni tür koronavirüs olan Covid-19 nedir ve nereden geldi? Koronavirüsler solunum sistemine saldıran geniş bir virüs ailesidir. Çoğu koronavirüs yarasalar, kediler ve kuşlar gibi hayvanları enfekte eder. İlk kez Aralık ayında görülen ve "2019-nCoV" olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi. Covid-19’un nereden geldiği belirsizliğini koruyor. Ancak uzmanlar, virüsün kaynağının yarasa olduğunu düşünüyor. Covid-19’un belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Covid-19’un belirtileri; COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

Sağlık Bakanlığı'ndan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşım Koronavirüs (Covid-19) nasıl yayılır? Covid-19 hastalığına neden olan virüsün nasıl yayıldığı henüz tam olarak bilinmemekte. Ancak kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşacağı belirtiliyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını devam ederken hangi ülkelere gidilmemeli? CDC, İtalya, İran, Güney Kore ve Çin için en üst düzey seyahat uyarılarını yayınlayarak şu an bu yerlerde seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor. Bunlar bilinen en büyük koronavirüs salgınlarına sahip ülkelerdir. Ancak, ziyaret etmeyi planladığınız bir ülkenin şu anda listede olmaması, yarın orada olmayacağı anlamına gelmiyor. Salgın hızla gelişiyor ve bu listenin önümüzdeki günlerde değişmesi bekleniyor, bu yüzden seyahat planlarınızı bir süreliğine ertelemeniz daha doğru olacaktır. Maske takmak işe yarıyor mu? Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Öksürük gibi solunum semptomları olmayan kişilerin tıbbi maske takmasına gerek yoktur. DSÖ, COVID-19 semptomları olan kişilerin ve öksürük, ateş gibi semptomları olan bireylere bakan kişilerin maske kullanmalarını önermektedir. Maske kullanımı sağlık çalışanları ve birisinin (evde veya sağlık kuruluşunda) bakımıyla uğraşan kişiler için çok önemlidir.