Koronavirüs (Covid-19) tedavisi bulundu mu?

Doktorun iddiasına göre doktor ve ekibi koronavirüsün tedavisini buldu.

Dünya genelinde 5'i Avustralyalı 6 bin 500 kişinin ölümüne sebebiyet veren salgına karşı mücadelede doktor David Paterson ve ekibi özellikle iki ilacın virüsün kökünü kurutabileceğini öne sürdü.

ilaçlardan biri HIV virüsünü durdurmak için kullanılıyor, bir diğeri ise Malarya tedavisinde kullanılan Chloroquin.

Mart sonuna kadar denemeleri yapılacak olan ilaç daha sonra hastalarda kullanılmaya başlanacak.

Paterson bu ilacın virüse karşı tam manasıyla bir kür olarak algılanmaması gerektiğini söylüyor.

Doktor bu iki ilacı denediği çok sayıdaki hastade başarılı sonuçlar elde ettiğini söylerken bu hastalarda kontrollü bir kullanım uygulandığını vurguluyor.

Avustralya'da 350 koronavirüs enfektesi var ve bu rakamın artmasından korkuluyor.



