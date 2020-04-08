Koronavirüs: Covid-19 tedavisinde hidroksiklorokin ilacı işe yarıyor mu, ABD Hindistan'dan ne istiyor?

Son dönemde Covid-19 tedavisinde etkili olabileceği söylenen hidroksiklorokin, sıtmaya karşı kullanılan en eski ve en yaygın ilaçlardan biri olan klorokine çok benziyor.

İltihaplı romatizma ve deri veremi (lupus) gibi otoimmun hastalıkların tedavisinde de kullanılan bu ilaç, antiviral özelliğinden dolayı son yıllarda daha fazla ilgi çekmeye başladı.

Koronavirüs salgınından bu yana ise Covid-19 tedavisinde kullanılma ihtimalinin dile getirilmesi bu ilgiyi artırdı.

Trump, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasına onay verdiğini söyledi. Ancak FDA bunu doğrulamadı.

Bunun üzerine Trump, hayati tehlikesi olan hastalarda doktorların bu ilacı hükümetin onayıyla ve kullanabileceğini belirtti.

Kullanımı sınırlandı

Hidroksiklorokin herhangi bir eczaneden reçetesiz satın alınabilen ucuz bir ilaç. Ancak Covid-19 tedavisinde kullanılma ihtimalinden söz edildikten sonra bu ilacın satışına ve kulanımına ciddi sınırlamalar getirildi.

Bu ilacın dünyadaki en büyük üreticisi olan Hindistan, Cumartesi günü ilaca "istisnasız" ihracat yasağı getirdi. Bu yasak, ülkede Covid-19 vakalarının hızla artmaya başladığı bir dönemde geldi.