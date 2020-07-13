Koronavirüs: Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmede lama antikoru önemli rol oynayabilir

Prof. Naismith, lamanın antikoru üzerinde oynanan kısmının laboratuvarda üretilebileceğini ve bunun virüse karşı en etkili silahlardan biri olduğunu söylüyor.

Bunlar, koronavirüsün dış çeperindeki "dikenli protein" olarak bilinen çıkıntılara yapışarak virüsün insan hücrelerine girmesini engelliyor.

Profesör, "Bağışıklık sisteminin vücudumuzda yaptığı işi biz laboratuvarda hızlı bir şekilde yapıyoruz. Virüs birden değişirse ya da yeni bir virüs çıkarsa laboratuvarda ona uygun antikor kısımları üretebiliriz" diyor.

Araştırma ekibinin bu yaz hayvanlar üzerinde denemelere başlaması ve yıl sonunda da klinik deneylere geçilmesi planlanıyor.