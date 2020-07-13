Koronavirüs: Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmede lama antikoru önemli rol oynayabilir

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı lamalardan yararlanarak bağışıklık sitemini güçlendirecek özel tasarlanmış antikor üretme çalışmalarında İngiltere'de birkaç ay içinde klinik deneylere geçilebileceği bildirildi.
Rosalind Franklin Enstitüsü, Londra'nın batısındaki Reading kasabasında Fifi adlı lamadan alınan özel geliştirilmiş antikorları kullanarak Covid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek bir tedavi üzerinde çalışıyor.
Araştırma, Nature Structural and Molecular Biology adlı dergide yayımlandı.
Reading Üniversitesi'nin web sayfasında konu ile ilgili haber, "Lamalardan alınan antikorların laboratuvar testlerinde SARS-CoV-2 virüsünü (yeni koronavirüs) etkisizleştirdiği görüldü" başlığıyla verildi.
İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlıyor.
Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engelleyip virüsü yok ediyor.
Araştırmada, insandaki antikora kıyasla daha küçük ve daha basit bir yapıya sahip olan lama antikorları üzerinde oynanarak laboratuvarda yeniden biçimlendirildi.
Araştırma ekibinin başında yer alan Enstitü direktörü Profesör James Naismith, bu süreci koronavirüs kilidine uyan bir anahtar kesme işlemine benzetiyor.
"Lamaların antikorları, kilide tam uymayan anahtar gibi, kilide giriyor, ama çevirecek kadar yerine oturmuyor."
"Biz de moleküler biyoloji ile bu anahtarı kilide tam oturacak hale getiriyoruz."