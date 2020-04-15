Koronavirüs: Covid-19'un kimi hastalarda ağır geçmesinin genlerle bağlantısı var mı?

Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığının belirtilerinin ve şiddetinin hastalara göre neden farklılık gösterdiğine dair henüz tam olarak bir cevap bulunabilmiş değil.

Covid-19 için risk teşkil eden bir hastalığı olmaması ya da riskli yaş grubunda bulunmamasına rağmen kimi kişilerin bu hastalığı ağır atlatması uzmanları bunun nedenlerini araştırmaya itiyor.

Kimi uzmanlar kişinin bağışıklık sistemi ve bağışıklık sistemi geçmişi üzerinde dururken hastanın genetik geçmişinin de bu durumda rol oynayabileceği belirtiliyor.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, koronavirüs ve genler arasındaki ilişkiyi bulmak için araştırmalarına başlamış vaziyette.

BBC'nin bilim muhabiri Rebecca Morelle'nin haberine göre merkezi İngiltere'de bulunan ve bireylerin genetik yatkınlığının ve geçmişinin sağlık ile ilişkisini araştıran UK Biobank, Covid-19 hastalığını da araştırmaya başladı.

500 bin gönüllünün verilerini barındıran UK Biobank, yapacağı DNA araştırması sayesinde kritik bir sağlık sorunu bulunmayan kişilerin neden Covid-19 hastalığını ağır geçirdiğine dair bulgulara ulaşmayı hedefliyor.