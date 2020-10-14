Koronavirüs: Danimarka’da hayvanlarda görülen vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek

Dünyanın ikinci en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da, hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle toplam 2,5 milyon vizon öldürülecek.

Independent sitesinin haberine göre, sektör temsilcileri en az 63 çiftlikte hayvanlar arasında koronavirüs vakaları tespit edildiğini bildirdi.

Hastalığın hızla yayılması nedeniyle yaz aylarından bu yana ABD ve Avrupa'daki kürk hayvanı çiftliklerinde on binlerce vizon öldü ya da hastalığı yayma riskine karşı öldürüldü.

Danimarka'da çiftlik çalışanları ve veterinerler hasta hayvanları öldürmeye başladı. Hükümet, hastalığın görüldüğü çiftliklerin sekiz kilometre kadar yakınındaki çiftliklerde bulunan sağlıklı hayvanların da öldürülmesi talimatını verdi.

Bilim insanları vizonların nasıl enfekte olduklarını ve insanlara hastalık geçirip geçiremeyeceğini araştırıyor. Fakat ABD'deki vakalarda hastalığın hayvanlara çiftlik çalışanlarından geçtiği düşünülüyor.

Danimarka yılda 17 milyon vizon kürkü üretiyor

Danimarka Kürk Üreticileri Birliği Başkanı Tage Pedersen, pandeminin tüm sektörü tehdit ettiğini belirterek "Büyük bir belirsizlik var ve üreticiler kaygılı. Başımıza meteor düştü" dedi.