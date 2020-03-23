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Koronavirüs dedeyle torununu ayırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Duygusal anın yaşandığı yer İrlanda. Oğlu koronavirüs pandemisinin ortasında doğan yeni baba, babasına torununu ancak pencereden gösterebildi. Görenlerin duygusal anlar yaşadığı bu fotoğraf 93 binden fazla retweet, 702 binden fazla beğeni aldı.

Koronavirüs dedeyle torununu ayırdı

Yeni tip koronavirüs COVİD-19 neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hal böyle olunca dünyanın dört bir yanından da etkileyici kareler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Tıpkı 93 binden fazla retweet alan bu fotoğraf gibi.

İrlandalı Míchéal Gallachoir yeni doğan oğlunu babasına cam bölmeden tanıtmak zorunda kaldı. Fotoğrafı Twitter’dan paylaşan Míchéal’in kardeşi Emma, ‘ babam torunuyla tanışıyor üç kuşak sosyal mesafeyi koruyor’ notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Covid-19

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