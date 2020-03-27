Koronavirüs değişikliği: Hastalık yayma oyunu Plague Inc. bu kez hastalıktan kurtaracak!

Plague Inc. günümüz şartlarıyla fazlasıyla gündeme gelen bir oyun. Zira Plague Inc.'in temelinde insanlığı yok etmek için hastalık yaymak var. Oyun, bir hastalık ile salgın başlatmak ve bunu dünya çapında en çok yere yaymak gibi bir hedef üzerine kurulu. Hal böyle olunca oyun, hele ki şu günlerde fazlasıyla tepki aldı. Hatta koronavirüsün başladığı ülke olan Çin'de oyun tamamen yasaklandı. Oyunun geliştiricisi Ndemic Creations ise oyunu daha iyimser hala getirmek için çalışmalar yürütüyor. Gündeme gelen salgın durdurma modu da bu çalışmaların bir meyvesi.

PLAGUE INC. KORONAVİRÜS İÇİN GÜNCELLENİYOR

Ndemic Creations, Plague Inc.'yi yeni bir mod ile güncelleyeceğini açıkladı. Bu güncelleme ile birlikte Plague Inc. salgını yaymaya değil salgını durdurmaya yönelik bir oyun haline getirecek. Böylece oyunu oynayan oyuncular, dünyayı yok etmek yerine dünyayı salgın bir hastalıktan kurmak için çalışacaklar.

PLAGUE INC.'IN YENİ MODU ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Ndemic Creations yaptığı açıklamada ''Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CEPI ve diğer alanında uzman kişilerin yardımlarıyla geliştirilen güncellemenin koronavirüs pandemisi sırasında tüm oyuncular için ücretsiz olduğunu söyledi. Ayrıca koronavirüs için WHO'ya bağış yapmak isteyen herkese de koronavirüs fonu hakkında tanıtım yapacak.

